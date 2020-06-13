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13 июня • обновлено в 12:47
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В Минсоце планируют снизить пенсионный возраст для часть украинцев – Лазебная

2.1т
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В Минсоцполитики работают над новыми параметрами пенсионной системы, в результате чего часть украинцев сможет выходить на заслуженный отдых раньше.

Об этом в эфире телеканала "112" заявила министр соцполитики Марина Лазебная, передает УНН. “У нас есть три законопроекта, которые формируют новые параметры пенсионной системы. Первый – это законопроект, которым мы приводим в порядок солидарный базовый уровень. Что мы хотим сделать: определить четкую дату индексаций, показать какие категории подпадают под индексацию, установить четкий норматив меньше которого не может быть повышение при индексации”, – сказала Лазебная.

Марина Лазебная

Марина Лазебная

Скриншот видео

Также она отметила, что думать о том, что можно сделать для людей, у которых стаж более 40 лет. “Есть такие родители, которые воспитывали детей, которым установлена инвалидность посмертно. Это очень малое количество, но поверьте, о них тоже нужно заботиться. Мы хотим для них создать досрочный выход на пенсию”, – добавила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

В Украине до 45 расширен перечень банков, осуществляющих выплату пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений.

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Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
Пенсионный фонд пенсии
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