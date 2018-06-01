В Киеве повысят тарифы на воду: когда и насколько

В ближайшее время в Киеве могут быть повышены тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение.

Тарифы в столице будут повышены после того, как данное решение будет утверждено Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

"Повышение будет обязательно, потому что оно утверждено, но окончательно утвердить должна комиссия НКРЭКУ. Мы ждем, когда комиссия это утвердит. Это не привязано к 1 июня, это привязано к работе самой комиссии. Как только она утвердит, дальше будет публикация на сайте, в СМИ, и после этого уже будет повышение. Там будет полное разъяснение - как будет считаться, с какого числа и так далее", - сообщили в пресс-службе.

На сегодняшний день 1 куб.м холодной воды для жителей столичных многоэтажек обходится в 15,49 грн. Из этой суммы 8,28 грн – это оплата за 1 куб.м водоснабжения, 7,21 грн - за 1 куб. м водоотведения.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.UA писал о том, что будет с тарифами на отопление и воду в Киеве.

Также сообщалось, что с июня 2018 года в Киеве могут поднять тарифы на холодную воду.