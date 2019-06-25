Украинцы заплатят налоги за свои квартиры: нарушителям грозят штрафы

Украинцы до 1 июля получат платежки за недвижимость и в течение двух месяцев должны заплатить за "лишнюю" площадь.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Размер налога определяет местная власть. Закон же их ограничивает максимальной ставкой – 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. По решению городского или сельского совета вместо 1,5% могут, например, взимать 1% минималки.

Важно также отметить, что размер минимальной заработной платы учитывается по состоянию на 1 января прошлого года. Тогда минималка составляла 3723 грн. То есть за квадрат придется платить 37,2 грн. Так, за квартиру площадью 100 квадратов придется оплатить налог в размере 1488 грн.Налог платят украинцы, которые владеют домами и квартирами площадью от 60 и 120 квадратов. Однако, как и в случае со ставками, местная власть имеет право норму увеличить. Например, взимать налог только с квартир площадью от 80 квадратов. Но уменьшить до 50-и – нельзя. Тем же, кто владеет элитной недвижимостью, заплатить придется в разы больше. Так, за квартиру в 300 кв. м и дом в 600 кв. м, помимо самого налога, придется еще внести 25 тыс. грн разовой выплаты. Более того, считать будут не только с "лишних" квадратов, а со всей площади.

Тех, кто не заплатят, могут оштрафовать.

Напомним: ранее OBOZREVATEL писал, что физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).

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