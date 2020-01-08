Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка

Украинцы, которые владеют машинами стоимостью от 375 минималок, раз в год должны платить фиксированный налог – 25 тысяч гривен. О том, кому и сколько придется заплатить в 2020-м – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто и сколько должен заплатить

Если раньше транспортный налог платили зависимо от объема двигателя, сейчас методику усложнили. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства до 1 февраля публикует на своем сайте список машин, за которые придется платить дополнительно. Также чиновники разработали специальный калькулятор, который позволяет рассчитать стоимость машины.

За какие машины нужно платить Pixabay

Недостатков такой методики несколько. Возможна техническая ошибка, при которой ведомство по какой-то причине может "забыть" упоминать некоторые редкие авто. Кроме того, усложнилась задача и для украинцев – если уведомление не пришло, самостоятельно узнать, нужно платить или нет, сложно.

Автоюрист Денис Коваленко рассказывает: налогоплательщики освобождаются от ответственности в случае, если по какой-то причине не получили "письмо". Но с другой стороны налоговики имеют право в течение трех лет начислить неуплаченную сумму в течение трех лет. Так, если не заплатили в этом году из-за невнимательных налоговиков, вполне возможно, что в следующем придется платить в двойном размере.

Итак, размер налога составляет 25 тысяч гривен. Платить по новым правилам нужно тем:

чей автомобиль не старше 5 лет;

стоимость машины – от 375 минималок (в 2020-м это 1,7 млн грн).

А если не платить налог?

Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней – плюс 10% к штрафу, после 90 дней – 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Более того, налоговики имеют право взыскать автомобиль, продать его, из полученной суммы получить платеж а сдачу вернуть уже бывшему собственнику автомобиля. Правда, такая ситуация – большая редкость. Зачастую должники после налогового залога сразу же платят по счетам.

Если машины нет в списке министерства?

Налоговая служба опубликовала специальное разъяснение (№688/ИПК/12-32-12-03-05), в котором четко говорится: сколько бы не стоила машина, если модели такого года выпуска нет в списке, платить не нужно.

А если купили машину посреди года, или же продал ее. Кто платит?

Если за 12 месяцев у автомобиля было несколько владельцев, то разделят и сумму налога. Предположим, вы продали автомобиль в мае. В таком случае вам нужно оплатить пять месяцев, а следующему владельцу – семь. 25 тысяч разделят на 12 и умножат на пять. Полученная цифра – 10,4 тысячи – и есть сумма налога.

А если автомобиль украли?

За те месяцы, когда машина находится в розыске, платить не нужно. Но это придется доказать – подать заявление в полицию, которая внесет информацию в соответствующий реестр.

Как платить налог

Налог пополняет местный бюджет, поэтому в уведомлении должны указывать реквизиты для уплаты по месту регистрации собственника. Однако на деле же эту норму нарушают и сами налоговики.

Владельцам авто приходят "письма счастья" на трех листах. Чтобы внести платеж, придется найти реквизиты самостоятельно. В редакцию OBOZREVATEL обратились украинцы, которые вначале года получили уведомления, однако заплатить налог так и не смогли. По указанному номеру ответил сотрудник налоговой, который посоветовал обратиться в местное отделение службы. Однако, как оказалось, 3 января реквизиты поменялись, а их никто не знал.

Несмотря на обещанную диджитализацию, открытие электронных кабинетов и обещанную автоматизацию, как оказалось, оплатить налог - настоящий вызов. Сотрудники службы не знали реквезиты, перенаправляли на разные номера телефонов и в результате затянули процесс. "Оказалось, что 3 января у них поменялись реквизиты. По одному номеру ответил человек, который предложил перезвонить на другой номер но сказал, что и они, скорее всего, не знают реквизиты. Ситуация, когда ты зашел в свой кабинет и внес деньги, осталась только на словах. В результате нужно обзванивать, искать, кому и куда и сколько нужно заплатить", - пожаловалась OBOZREVATEL читательница.

Мы также обратились в налоговую службу по номеру телефона, который указан в уведомлении, однако в 16 вечера не ответил. Юрист Александр Плахотник поясняет: после того, как пришло уведомление, есть 60 дней, за которые нужно успеть внести оплату.

"Действительно поменялись реквизиты и для ФЛП, и на транспортный налог. Время для уплаты еще есть. Но с другой стороны я бы не отменял другой вопрос: у нас налогоплательщики, даже маленький бизнес, вынужден нанимать бухгалтеров только из-за сложности администрирования. Почему-то до сих пор все устроено таким образом, чтобы максимально затруднить процесс уплаты. Уведомления на транспортный налог начали приходить в 2016-м, а тогда суды вообще отменяли уведомления. Знаем решение по делу № 826/18339/15, когда суд занял сторону налогоплательщиков", – рассказывает юрист.

Также странности есть и в самом списке автомобилей. К примеру, как рассказывает юрист, из "несчастливых машин" исключили Model S 2017. Также в списке не учитывается реальная стоимость автомобиля, его состояние. Если транспорт попал в список Минэкономразвития – придется платить.

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