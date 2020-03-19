Украинцев массово отправляют в неоплачиваемые отпуска: что происходит и как защитить себя

Украинские работодатели отправляют своих сотрудников в неоплачиваемые отпуски. Коронавирус и финансовый кризис ударили не только по тем сферам, которые вынуждено закрылись но и по всему бизнесу. Нарушены производственные цепочки, упали спрос и обороты.

О том, как работодатели справляются с новыми вызовами и кто лишился зарплаты, читайте в материале OBOZREVATEL.

Денег нет, платить зарплату нечем

Главное:

часть предприятий из-за карантина вовсе остались без прибыли , другие лишились львиной доли дохода;

работодатели урезают "серые" зарплаты и просят сотрудников уйти в неоплачиваемый отпуск;

закон обязывает платить даже в период простоя, однако работодатели это требование игнорируют.

В Украине из-за карантина и начала масштабного кризиса пострадали практически все компании. А некоторые предприятия вовсе вынуждены были закрыться как минимум на несколько недель. Нет заработка – нет и работы. Такой логикой руководствовались большинство опрошенных OBOZREVATEL работодателей.

"Я еще не слышал, чтобы работодатели просто так отправляли сотрудников домой и продолжали им платить зарплату", – рассказывает глава ассоциации работодателей Житомирской области Роман Гуртовенко. Именно в этом регионе появился первый случай смерти больного коронавирусом.

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Несмотря на карантин, большинство предприятий продолжает работать и сейчас. Бизнес до последнего пытается зарабатывать. Продуктовые магазины, аптеки, АЗС и банки – единственные, где есть наплыв людей. В сфере услуг и продаж еще до введения карантина, но после новостей об угрозе распространения коронавируса объемы упали на 50%.

Владелец салона красоты в Киеве Ксения рассказывает: их арендодатель снижать плату отказался. Салон находится на первом этаже жилого дома, ежемесячно приходится отдавать 25 тысяч гривен за право находиться и работать в помещении. Снижать плату арендодатель отказался, а доходы после закрытия на карантин упали до ноля.

Всех сотрудников отправили по домам – тех, кто оформлен, попросили написать заявления на отпуск за собственный счет, а тех, кто работает в тени, просто попросили не приходить на работу, пока не закончится карантин.

"У кого есть мужья, будут жить за их счет. Остальные должны перетерпеть. Мы тоже терпим, а что делать", – рассказывает Ксения.

Закрывается много заведений, работодатели отправляют сотрудников за собственный счет, хотя цивилизованный подход предполагает оплачиваемый отпуск, поясняет Гуртовенко. Другая проблема – за аренду все равно приходится платить.

"Я сам арендодатель. Я пошел на уступки на своих объектах. Мы должны понимать, что сейчас период, когда нужно идти на уступки", – добавляет предприниматель.

Глава Ассоциации частных работодателей Александр Чумак добавляет: арендодатели тоже бизнесмены и тоже зависят от своих оборотов. Поэтому полностью перестать взимать плату они также не могут.

"Работодатели, которые заинтересованы в сохранении персонала, вынуждены решать эту проблему. Коллектив формируют годами. Но если не пойти на неоплачиваемый отпуск, фирма вообще вынуждена будет идти на сокращение", – добавляет Чумак.

На что имеет право сотрудник

По закону отправить в неоплачиваемый отпуск украинцев не могут, отмечает замглавы Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин. Ст. 13 КЗоТа предусматривает два случая:

Предприятие вынуждено делать паузу из-за простоя. Тогда по закону работников должны отправить по домам и выплачивать им 2/3 голого оклада. Это может быть даже меньше минимальной зарплаты.

Работодатель не может обеспечить безопасность и вынужден из-за этого закрыться. В таком случае закон предполагает, что работнику выплатят за каждый месяц такого карантина среднюю зарплату.

На деле же, добавляет Шубин, все зависит от конкретных случаев: как коллектив смог договориться с руководством. Некоторые профсоюзы подписывали коллективные договоры так, что документом предусмотрели выплату средней зарплаты при любом виде простоя.

"Профсоюзная организация должна оперативно войти в диалог с работодателями. Если заключен коллективный договор, могут быть и более позитивные для сотрудника условия. У нас есть предприятия, которые так и прописывают, что при любом простое за работником сохраняется средняя зарплата", – отмечает эксперт.

Без работы не останетесь

Hr-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина уверена: пока причин для паники нет, а молодой и трудоспособный соискатель в любом случае найдет себе работу, даже если она будет удаленной.

"Если что-то где-то убавится, где-то что-то появится. Если сократится количество менеджеров по продаже в туризме, их охотно разберут на другие телефонные продажи. Сфера гостеприимства может переместиться куда угодно. Для специалистов без опыта у нас сейчас по всем регионам 2 765 вакансий", – успокаивает эксперт.

И даже во время двух недель неоплачиваемого карантина можно найти вакансию, например, консультанта по телефону, курьера, продавца или даже грузчика. "У нас есть подработка –"Кабанчик" (сервис услуг. – Ред.), биржи. Условно говоря, кому-то что-то перевести, забить гвоздь в стену. Для человека, который хотел бы что-то сделать, вариантов много. Особенно если он молод, здоров и на многое готов", – говорит Пашкина.

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