Украинцев массово обманывают с оплатой коммуналки: как вернуть деньги

Поставщики коммунальных услуг массово обманывают украинцев, выставляя им в платежках ЖКХ завышенные счета за воду, газ и тепло.

Об этом в эфире ObozTV рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко. Чиновник дал украинцам рекомендации, как вернуть деньги, переплаченные за услуги ЖКХ.

"Если брать теплоснабжение, номинальная стоимость гигакалории – 1400 грн. Но есть города-рекордсмены – Смела, Черкасская область, Кировоградская область, где переплата была почти на 1000 грн. Это из-за того, что есть местные компании-посредники, которые легализованы местной властью. В некоторых регионах эти компании-посредники зарегистрированы в других странах – Венгрия, Кипр. Эти посредники наживаются на нас... В Киеве гигакалория в основном была около 1650 грн, то есть переплата была 250 грн", – рассказал Куценко.

Представитель Минюста сообщил, что ведомство разработало обращение на поставщика определенных услуг для того, чтобы он разъяснил, откуда в платежке берутся дополнительные средства. В конце обращения есть требование, чтобы вернуть эти средства. Образец такого обращения есть и на сайте Министерства юстиции, и на сайте Главного территориального управления Минюста в Киеве.

"Требование говорит о том, чтобы платить честный тариф. Все, что больше 1400 грн за гигакалорию тепла – переплата", – подчеркнул он.

По словам чиновника, с газом доказать факт переплаты сложнее – надо обращаться к поставщику, чтобы он давал обоснование цены. В то же время, нет определенной правительством точной ценовой границы.

"Но если говорить про горячую воду, тут есть четкие тарифы. Если нет полотенцесушителя, то это 75 грн 74 коп. за кубометр, если есть – 83 грн 66 коп. В Киеве в основном мы платим 90-100 грн, то есть переплата 15-20%. Часто тариф платится за поставки горячей воды якобы с полотенцесушителем, а на самом деле он не подключен и человек им не пользуется. Тут переплата до 25% может быть", – сообщил он.

"Если посчитать, что в семье 5 кубов в месяц, множим на 20 грн – это 100 грн в месяц или 1200 грн в год переплата за горячую воду. А для семьи, где 4 человека, может быть 8-9 кубов в месяц, когда часто ходят в душ, ванну, моют посуду", – отметил Куценко.

Представитель Минюста рассказал, что делать людям, которые поняли, что они платят больше.

"В интернете можно задать поиск, "как платить по честной платежке". Или по этому поисковому механизму, или по проекту "Я имею право" можно выйти на ссылку, как оформить соответствующее обращение. Мы его разработали, не надо изобретать велосипед. В полях обращения содержится информация – кто является поставщиком услуги, какая услуга предоставляется, и данные непосредственно заявителя. Вы вписываете ваши данные – ФИО, адрес, квартира. Очень желательно добавить платежки. Если есть договор с поставщиком услуг – также добавить", – перечислил он.

"Это обращение надо отправлять на поставщика услуги – тепла, газа, горячей воды. В платежке написано, кому вы оплачиваете. Сверху название определенного общества с ограниченной ответственностью. Там указаны код ЕДРПОУ, адрес – туда надо отправлять", – объяснил чиновник.

Параллельно с этим Куценко порекомендовал обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу.

В случае, если обращение будет проигнорировано, представитель Минюста рекомендовал потребителям коммунальных услуг обращаться в суд. По его словам, в центрах правовой помощи украинцы смогут получить первичную консультацию, что для этого необходимо.

"Я сам подавал такие обращения, чтобы пересчитывать, сейчас жду ответа. Шанс есть всегда, потому что начинаешь бороться – можешь побороть. Я призываю украинцев побольше подавать такие жалобы, потому что вместе мы можем добиться истины", – заключил он.

dengi.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине установили максимальный размер абонентской платы за коммуналку. Соответствующее решение Кабмин принял 21 августа.

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