Украинцам трижды пересчитают пенсии: даты и суммы

В Украине минимальную пенсию в декабре 2020-го повысят с 1712 до 1769 грн, а с июля 2021-го до 1854 грн, а с декабря следующего года – до 1934 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Такое повышение связано с перерасчетом прожиточного минимума, который уже заложен в бюджете на следующий год.

Каким будет прожиточный минимум с декабря 2020-го:

для детей до 6 лет – 1921 грн;

для детей 6-18 лет – 2395 грн;

для трудоспособных лиц – 2270 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 1769 грн;

в общем – 2189 грн.

Каким будет прожиточный минимум с июля 2021-го:

для детей до 6 лет – 2013 грн;

для детей 6-18 лет – 2510 грн;

для трудоспособных лиц – 2379 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 1854 грн;

в общем – 2294 грн.

Каким будет прожиточный минимум с декабря 2021-го:

для детей до 6 лет – 2100 грн;

для детей 6-18 лет – 2618 грн;

для трудоспособных лиц – 2481 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 1934 грн;

в общем – 2393 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL: