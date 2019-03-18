Субсидии по-новому: за что будут забирать скидку и когда можно проесть деньги

В Украине субсидии начали выплачивать деньгами. Все, кто оформил "скидку" до конца прошлого года, с марта и как минимум до мая деньги будут получать "на руки". Оплачивать коммуналку придется самостоятельно, а "сдачу", если она будет, можно оставить себе.

Главная угроза такой системы – если украинцы вместо того, чтобы заплатить по счетам, просто проедят полученные средства, субсидию у них заберут уже на следующий месяц, но при этом вернуть государственные деньги будет сложно.

Монетизация субсидий – своеобразный тест на сознательность украинцев. Если деньгами распорядятся по назначению, новую модель утвердят. Однако, если окажется, что уровень расчетов за коммунальные услуги снизится, Кабмин может вернуться к прошлой модели монетизации.

OBOZREVATEL выяснил, как работает новая система субсидий и при каких условиях скидку могут забрать.

Главное:

в Украине проводят монетизацию субсидий: деньги на оплату коммуналки выдают "на руки";

если украинцы вместо того, чтобы оплатить коммуналку, полученные суммы проедят, новшество могут отменить;

субсидию по новым правилам могут забрать при задолженности за коммуналку как минимум за месяц.

Как выплачивают субсидии и что изменилось

Если раньше украинцы получали платежки за коммуналку уже с учетом субсидии, сейчас семьям начисляют полные суммы. "Коммунальные скидки" выдают деньгами. Пенсионерам вместе с пенсиями, а работающим – через "Ощадбанк". Суммы субсидий не изменились. Единственная разница – теперь деньги получает не поставщик, а сам потребитель.

"Пенсию получаю 8 числа на карту. Не знаю, повышать должны были и еще эта субсидия, но получилось на 1480 грн больше, чем обычно", – рассказывает пенсионерка из Днепра Раиса Алексеевна.

Газ

Главное преимущество монетизации – если тратить меньше норматива, то разницу можно оставить себе. Часть коммунальных услуг необходимо оплачивать самостоятельно (чаще всего это около 15%), а на остальное деньги выделяет государство. Субсидию дают на нормативы потребления из расчета, что часть указанной суммы семья должна оплачивать самостоятельно. Сумма субсидии не меняется (только в случае пересмотра тарифов или нормативов). Поэтому если экономить и тратить меньше нормы, то часть полученных средств можно оставить себе и потратить на что угодно.

Эксперт в области энергоэффективности Антон Ковалишин рассказывает: экономить на отоплении сложно. Для этого придется утеплять весь дом, устанавливать тепловой пункт с автоматическим погодным регулированием. Однако сократить потребление электроэнергии, воды и газа может любая семья.

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"Самый простой способ экономии, доступный каждому – это уменьшение расходов на электроэнергию. Причем сделать это можно без ущерба для комфорта. Например, установить двузонный счетчик электроэнергии, по которому можно платить в 2 раза меньше за свет с 23:00 до 07:00", – поясняет Ковалишин. Если при этом в указанное время гладить, стирать, использовать бойлер, экономия может быть существенной.

"Для удобства можно использовать розетки с таймерами, которые позволяют автоматические настраивать включение/выключение электроприборов. Работа холодильника, кондиционера и электрообогревателя с двузонным счетчиком ночью тоже обойдется вдвое дешевле. А уменьшить расходы непосредственно на электроосвещение до 9 раз можно, заменив стандартные лампочки накаливания на LED", – рассказывает эксперт.

Самый простой способ сэкономить расходы на воду до трех раз – установить на кран рассеиватель воды. Он позволяет экономить от 60 до 80%. В случае с горячей водой экономия в деньгах будет ощутимой. "Плюс внедрять в семье энергосберегающие привычки: вместо ванны принимать душ, выключать воду, когда чистите зубы или бреетесь, мыть посуду в наполненной раковине. А вместо мытья посуды вручную лучше использовать не дорогую, но надежную посудомойку проверенных производителей", – советует Ковалишин.

Расходы на отопление существенно сэкономить можно при наличии индивидуальных счетчиков тепла – но такие могут быть установлены только в квартирах с горизонтальной разводкой системы отопления. Второй вариант – модернизация системы отопления в доме с установкой автоматизированного индивидуального теплового пункта (ИТП). Такой ИТП позволит сэкономить от 10 до 30%.

По подсчетам OBOZREVATEL, за год, сократив потребление коммунальных услуг, в том числе и отопления, на 30%, можно получить сэкономленные 5 тыс. грн. Больше повезло жителям частных домов. Им проще экономить на отоплении. К примеру, если на улице потеплело, они могут "прикрутить" котел и потратить значительно меньше нормы.

У кого и почему могут забрать субсидию

Если значительная часть украинцев субсидию потратит не по назначению, от такой идеи могут отказаться. Вместо этого, как ранее предлагали в правительстве, все украинцы на руки смогут получать только сэкономленную часть скидки, а не всю сумму сразу. "Я не знаю так же как и вы, и все, кто здесь работают, оплатит ли человек за коммунальные услуги. Уровень оплаты может измениться. Мы не знаем, готовы ли наши граждане к получению наличных средств для расчета", – заявил директор департамента Министерства социальной политики Виталий Музыченко.

Чтобы обезопасить себя, Кабмин принял решения ужесточить действующие правила и забирать скидку при наличии как минимум одного месяца задолженности за коммуналку. "Соответствующая норма не применяется при назначении субсидии гражданам на следующий период в случае, когда Минсоцполитики не обеспечило финансирование жилищных субсидий таким гражданам в денежной форме (в том числе наличной)", – говорится в постановлении правительства.

При этом сумма задолженности, согласно постановлению, должна быть не меньше 340 грн. То есть если незначительно ошибиться при оплате, субсидию не заберут.

Монетизация субсидий в будущем также будет способствовать конкуренции на рынке коммунальных услуг. Если раньше независимый поставщик, например, электроэнергии, не был заинтересован предоставлять услуги населению, так как государство задерживало компенсации субсидий, сейчас деньги выделяют сразу конечному потребителю.

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