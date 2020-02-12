Зеленский поставил задачу: как Украине "допрыгнуть" до Польши по зарплатам

Президент Владимир Зеленский сказал, что за четыре года хочет поднять среднюю зарплату в Украине до уровня Польши. Для этого украинцам придется зарабатывать в два-три раза больше, чем сейчас.

Об этом свидетельствует сравнение официальных данных двух стран, которое сделал OBOZREVATEL: украинского Госстата – за декабрь 2019 года, и Главного статистического управления Польши – за I-III кварталы 2019 года. Мы конвертировали польские злотые в гривни по среднему банковскому курсу 6 грн/зл (НБУ дает справочный курс, а потому его использовать не корректно).

Зарплаты в Украине vs зарплаты в Польше (по отраслям)

Средний размер зарплаты: 12264 грн – 29442 грн (4907,95 зл).

Сельское лесное, рыбное хозяйство: 9412 грн – 32652 грн (5442 зл);

Промышленность: 13652 грн – 30816 грн (5136 зл);

Строительство: 10915 грн – 30780 грн (5130 зл);

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов: 12239 грн – 28782 грн (4797 зл);

Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность: 12445 грн – 27144 грн (4524 зл);

Временное размещение и организация питания: 7280 грн – 22440 грн (3740 зл);

Информация и телекоммуникации: 19634 грн – 52698 грн (8783 зл);

Финансовая и страховая деятельность: 22198 грн – 49572 грн (8262 зл);

Операции с недвижимостью: 10093 грн – 31584 грн (5264 зл);

Профессиональная, научная и техническая деятельность: 17534 грн – 43272 грн (7212 зл);

Административное и вспомогательное обслуживание: 10172 грн – 22500 грн (3750 зл);

Госуправление и оборона; обязательное социальное страхование: 20360 грн – 35160 грн (5860 зл);

Образование: 9695 грн – 28860 грн (4810 зл);

Здравоохранение и предоставление социальной помощи: 8505 грн – 29310 грн (4885 зл).

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года Министерство труда Польши повысило минимальную зарплату до 2 600 злотых, или 16 500 гривен. Таким образом, польские минимальные зарплаты за год выросли на 15,6%.

Заробитчане из Украины добавили порядка 2,5% к ВВП Польши, благодаря чему ее экономика выросла на 22% с 2014 года.

На протяжении 2019 года в Польшу выехало рекордное количество украинской молодежи возрастом до 25 лет.

Правительство Польши собирается усилить защиту своего рынка труда от заробитчан. Для этого там за полгода хотят разработать и принять новые принципы миграционной политики.

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