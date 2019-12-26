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26 декабря • обновлено в 14:01
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С банка Жеваго принудительно взыщут 1,5 млрд гривен

3.5т
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Национальный банк Украины начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" олигарха Константина Жеваго.

Речь идет о деньгах, которые бизнесмен должен регулятору по кредитам рефинансирования. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ 26 декабря.

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"1 октября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск НБУ к экс-владельцу банка "Финансы и Кредит". Поскольку Константин Жеваго не уплатил в установленный срок судебный сбор, апелляционный суд вернул ему апелляционную жалобу", – говорится в сообщении НБУ в Facebook.

Там отметили, что решение суда первой инстанции вступило в законную силу, что позволило Национальному банку 26 декабря начать принудительное взыскание средств.

"На сегодняшний день общий объем задолженности "Финансы и Кредит" перед НБУ по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн. Ожидаем, что частично эта задолженность будет погашена за счет взимания средств с Жеваго как с финансового поручителя по кредитам рефинансирования, а также за счет обращения взыскания на имущество подконтрольных ему компаний – имущественных поручителей", – отметил начальник отдела Управления по работе с проблемными активами НБУ Сергей Бойко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские банки имеют более 500 млрд грн проблемных кредитов.

В Украине в 2020 году закроют как минимум четыре банка. Процедуру ликвидации к апрелю следующего года завершат в отношении банков "Софийский", Укрбизнесбанк, "Петрокоммерц-Украина" и Укринбанк.

Даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.

Фонд гарантирования вкладов продал долги четырех банков-банкротов. Обязательства на 3,9 млрд грн "ушли" за 304 млн грн.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Банкротство банков в Украине Банковская система
Персона
Константин Жеваго
Место
Украина
Тег
Национальный банк Украины
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Гоша Злой
Гоша Злой
а там деньги-то хоть есть?
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