"Разница кардинальная": в Кабмине резко изменили тарифы на коммуналку

В Украине максимальный тариф на отопление с 2019 года будет составлять не более 1400 грн за Гкал или 35,2 грн за квадратный метр (если нет счетчика). При этом максимальная цена кубометра горячей воды должна составлять 83 грн.

Об этом на заседании Кабмина 26 июня заявил премьер-министр Владимир Гройсман. "Сегодня мы примем решение, чтобы на основании экономических расчетов тарифы, которые все включают, были не больше 1400 грн за Гкал. Я заставлю всех баранов назначить справедливые тарифы… Есть коммунальные предприятия, а возможно, и мэры, которые не понимают структуру формирования тарифов", – заявил Гройсман.

В Черниговской области тарифы снизятся на 20%, в Житомирской области – на 14%, в Киеве – на 13%, в Черкасской и Полтавской областях – на 12%. Максимальная экономия составит 40%. К примеру, в Смеле за отопление квартиры площадью 45 кв.м. сейчас нужно заплатить 2,7 тыс. грн, а по новому решению – на 40% меньше (1,6 тыс. грн).

Тарифы на отопление "5 канал"

На данный момент стоимость Гкал тепла в разных регионах может отличаться более чем в два раза. Одни платят по 4 тыс. за Гкал, другие – 1,2 тыс., возмутился на заседании Кабмина премьер Владимир Гройсман. Так, Гкал тепла в Киеве стоит 1,6 тыс. грн, в Черновцах – 1,2 тыс. грн, а в Кропивницком – около 2,1 тыс. грн. "Разница в два раза!" – подчеркнул премьер.

"Почему, например, в Кировоградской области должны платить 2100 гривен – почти в два раза больше. В Волынской – 1800 гривен. Это фактически большой обман местными поставщиками миллионов украинцев", – заявил министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, разница в тарифах "кардинальная". При этом часть компаний, которые поставляет тепло, оформлены на киприские офшорные компании и якобы зарабатывают на огромных переплатах.

Вице-премьер Геннадий Зубко такое решение не поддержал. По его словам, убытки государственного бюджета из-за максимального тарифа могут составить 7 млрд. Кроме того, постановление коснется не всех украинцев, а только часть городов. Также решение не поддержал Минфин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае заработал закон о коммерческом учете коммунальных услуг и новый базовый закон о ЖКУ. Главный принцип – платить придется за каждый кубометр воды и Гкал тепла, а тех, кто задерживает платежи, будут наказывать штрафами и отключением.

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