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3 апреля • обновлено в 13:21
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Шмыгаль рассказал, когда украинцы вернутся на работу после карантина

6.6т
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Украинцы в конце апреля вернутся на работу, общественный транспорт запустят, однако карантин для студентов и школьников продолжится. Остановку предприятий на несколько месяцев экономика себе позволить не может.

Об этом во время своего обращения к украинцам 3 апреля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина не может себе позволить не работать 2-3 месяца...По нашему плану, если будет снижение динамики заболевания, то в конце апреля будет поэтапное послабление. Первое – на работу пойдут люди работоспособного возраста и параллельно запустится транспорта. Это нам позволит сделать рестарт экономики. Ограничения на прогулки, массовые мероприятия продолжатся. Все должны будут ходить в масках. Для старших людей, школьников и студентов карантин продлят", – заявил премьер.

Отметим, в Украине за первые две недели карантина количество соискателей работы увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как минимум до конца карантина, 24 апреля, около 2 млн человек временно останутся без зарплаты. Это сотрудники тех сфер, которые вынуждены были временно закрыться, а своих служащих отправить в неоплачиваемый отпуск, заявила старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко.

Как писал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса и последовавший за ней карантин сильно ударили по украинской экономике. В том числе пострадал и рынок труда – эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных.

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Тема
Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
карантин работа
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