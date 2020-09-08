Пенсионный возраст в Украине нужно повысить минимум на пять лет, – аналитик

В Украине один из самых низких пенсионных возрастов в Европее, уже в ближайшее время его нужно повысить как минимум на 5 лет.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил аналитик Владимир Мазуренко. "Нужно ли пересматривать пенсионный возраст? Думаю, что да. Как минимум на пять лет. Но в первую очередь нам нужно решить проблему теневой занятости, зарплат в конвертах. Есть ресурс и потенциал уже сейчас принимать решения, которые позволят наполнить Пенсионный фонд. Я выступал перед аудиторией молодых людей и спрашивал о том, что они думают о будущей пенсии. Большинство сказало, что не думают о ней и вообще не уверены, что пенсия к тому моменту будет выплачиваться. Пока мы так относимся к своему будущему, заставить работодателей платить честно будет сложно", – говорит Мазуренко.

Главный аргумент противников повышения пенсионного возраста – низкая средняя продолжительность жизни. Например, мужчины в среднем живут до 67 лет. Правда, здесь нужно учитывать, что в этой статистике учитывается смертность в любой возрасте: как при рождении, так и в молодом возрасте. При оценке возможности пересмотра пенсионного возраста во внимание берут продолжительность жизни тех, кто дожил до 60 лет. И они, как поясняет аналитик Егор Комов, имеют все шансы "дотянуть" до 74-75 лет.

В ближайшее время вопрос пересмотра пенсионного возраста не рассматривают, но рано или поздно к этому шагу придется прийти. Вот всего несколько цифр:

в 2030-м около 60% украинцев будут получать пенсию около минимальной (из-за недостаточного количества стажа, оценки Всемирного банка);

в 2050-м каждый третий украинец достигнет пенсионного возраста;

количество украинцев за 20 лет может сократится на 28%.

И в Кабинете министров, и в Верховной Раде убеждают, что сейчас пересмотр пенсионного возраста не рассматривают. Старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко поясняет OBOZREVATEL: по всем международным критериям 60 лет уже нельзя считать пожилым возрастом. Более того, в рекомендациях ООН говорится, что повышать пенсионный возраст до 65 лет можно повышать практически в любой стране.

Правда, в экспертной среде есть и те, кто с такими оценками не согласен. К примеру, аналитик Владимир Мазуренко уверен, что с учетом теневой занятости и серых зарплат, есть возможности улучшить соотношение между работающими и пенсионерами без пересмотра возраста выхода на заслуженный отдых.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине в 2020-м дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960-го.

Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный Суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.

Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, а дефицит Пенсионного фонда при нынешних параметрах системы не исчезнет никогда. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

В связи с увеличением минимальной зарплаты до 5000 грн с 1 сентября в Украине также вырастут минимальные пенсии по возрасту – до 2000 грн.

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