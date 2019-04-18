Новый курс и тотальный пересчет: что ждет украинцев в мае

В Украине в мае ожидается стабильный курс гривни, сокращение количества субсидиантов, умеренный рост биткоина и новые коммунальные правила.

Подробнее о том, как жизнь украинцев изменится в следующем месяце – в материале OBOZREVATEL.

Субсидии по-новому

Больше 3,5 млн семей с 1 мая ожидает перерасчет субсидий. После этого львиная доля останется без помощи на оплату коммуналки как минимум на летний сезон. Перерасчет этот традиционный – в конце и перед началом отопительного сезона пересчитывают размер субсидии, а также осовременивают доходы, от которых зависит помощь.

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Для примера OBOZREVATEL подсчитал примерный размер субсидии для семьи из трех человек с одной средней зарплатой и семьи с двумя минимальными пенсиями. Первая семья могла ежемесячно платить за коммуналку с учетом субсидии 1029,7 грн. Зимой, с учетом отопления, в среднем расходы на коммуналку могли составлять 1,5-2 тыс. грн (зависимо от отапливаемой площади жилья). Таким образом, ежемесячно субсидия компенсировала около половины расходов на коммунальные услуги.

Если у такой семьи доходы росли параллельно со средней зарплатой по стране, с мая за коммуналку она сможет платить 1227,5 грн. И если летом указанной суммы будет хватать на оплату коммунальных услуг в пределах нормативов потребления, субсидию вовсе не дадут.

В то же время украинцы с двумя минимальными пенсиями на данный момент отдают за коммуналку не более 166 грн, а летом – 173 грн. Правда, стоит учитывать, что размер обязательного платежа – не фиксированная сумма. По факту от общей стоимости коммуналки в пределах нормативов отнимают указанный платеж, полученную сумму переводят на счета украинцев. В случае с пенсионерами – на карты, а для работающих – через отделение банка.

Штрафы за долги по коммуналке

С 1 мая в Украине вступает в силу новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", который приняли еще несколько лет назад. Среди новшеств есть несколько неприятных для простых потребителей правил. Например, за каждый день просрочки (если заплатить позже 20-го числа) придется платить символическую пеню в размере 0,01% долга.

В первых версиях еще не принятого законопроекта штраф был более весомым. Но вмешались парламентарии, которые фактически нивелировали нововведение, сократив пеню до крайне низкого размера. К примеру, если ваш долг за два месяца – 4 тыс. грн, размер пени составит 14,4 грн.

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"Пеня не начисляется при условии наличия задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии и/или наличии у потребителя задолженности по оплате труда, подтвержденной должным образом", – говорится в законе.

Также в документе указано: исполнитель услуги по закону должен иметь доступ, например, к счетчику. Если он находится в квартире и дверь проверяющему не открывают, этого достаточно для того, чтобы прекратить предоставление услуги.

"Отказ потребителя предоставить доступ исполнителю коммунальной услуги к помещениям, которые принадлежат потребителю, является основанием для прекращения предоставления соответствующей коммунальной услуги. После предоставления потребителем такого доступа предоставления услуги восстанавливается", – говорится в законе.

Еще одно новое правило: все, что потратили в доме, должны оплачивать его жильцы. Если часть коммуналки "потерялась" в доме, и в сумме квартирные счетчики показывают меньше, чем домовой, платить нужно по домовому счетчику (согласно закону о жилищно-коммунальных услугах). К примеру, если в половине квартир с помощью магнитов занижают показания счетчиков, за украденные кубометры заплатят все жильцы поровну.

Новый курс доллара: может вмешаться политика

Традиционно в мае наблюдается планомерное укрепление доллара. Однако, в этом году может вмешаться политическая ситуация в стране. "Если резкие заявление изменят ситуацию, можем видеть волнения и со стороны участников рынка", – рассказывает аналитик Егор Комов.

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В целом, уверен эксперт, в мае, скорее всего, особых колебаний курса не будет. На данный момент стоимость доллара составляет 26,8 грн, а в мае может быть около 27,7 грн/$ при негативном сценарии и 26,5 грн/$ – если не произойдет особых волнений.

"Май – неплохой период для гривни. Я не думаю, что стоит ждать особых волнений. Кто бы что не говорил, все будет в стабильных рамках с очень высокой вероятностью. 26,5-27,5 грн/$ – наиболее вероятный сценарий", – прогнозирует аналитик.

Биткоин может перейти к значительному росту

В мае аналитики ожидают продолжения роста курса биткоина. Так, в апреле стоимость первой криптовалюты приблизилась к рекордным в этом году $5,4 тыс. По оценкам китайского миллиардера Чжао Донга, до октября этого года цена биткоина будет плавать в коридоре с максимальной отметкой в $6 тыс.

Два сценария развития ситуации:

Тренд развернется на 180 градусов, обогатив собственников криптовалют. Если движение биткоина вверх сохранится, это подтолкнет участников рынка к более активной покупке, стабильный спрос будет поддерживать высокую стоимость. Постепенно самая популярная криптовалюта (ориентировочно на это понадобится несколько лет) пробьет отметку в $20 тыс. и протестирует новый "потолок".

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Такой позиции, к примеру, придерживается вице-президент IBM Джесси Ланд. Его оценка: до конца 2019-го криптовалюта будет продаваться около $5 тыс., а после взлетит до $1 млн за монету. Последний прогноз побил все оптимистические ожидания. Американский венчурный инвестор несколько месяцев назад удивил прогнозом в $250 тыс. за биткоин к 2022 году.

Второй сценарий – взлет был ситуативным, а после стоит ждать падения. Еще одно распространенное мнение – радоваться подорожанию биткоина слишком рано. Мол, даже в лучшие времена "электронная монета", словно на американских горках, двигалась по волнообразной траектории. И сейчас краткосрочный рост еще не свидетельствует о том, что за ним не последует такой же резкий откат.

"В целом для данного рынка такие события не являются исключением и, скорее всего, это не приведет к улучшению общей ситуации, и после небольшой передышки мы продолжим снижаться дальше к более низким ценам. Отчасти данная ситуация исходит из того, что основные торговые объемы сконцентрированы на нескольких биржах и в реальности при ценообразовании не стоит говорить о реальной децентрализации", – прогнозирует Пархоменко.

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