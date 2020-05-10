Главная Новости
10 мая • обновлено в 12:55
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономики Все статьи автора

Новый курс доллара в Украине: аналитики рассказали, сколько будет стоить валюта в мае

Читать материал на украинском

В Украине курс доллара в ближайшую неделю будет колебаться около уже привычной отметки в 27 грн/$. Импорт снижается, туристическая отрасль заморожена, а крупных гривневых сбережений, которое население может конвертировать в доллары, не осталось.

О том, чего ждать от курса доллара в Украине до середины мая, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с курсом доллара

Главное:

  • особых колебаний в ближайшую неделю ждать не стоит, курс будет находиться около отметок в 27 грн/$;

  • спрос на доллар со стороны импортеров стабильно снижается, а чем ниже спрос, тем дешевле доллар;

  • новость от МВФ влияет на ситуацию с валютой, однако покамест значительного снижения ждать не стоит.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6-26,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,7-26,9 грн", – прогнозирует в комментарии OBOZREVATEL старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Хорошая новость: международные резервы Украины в апреле выросли на 3,1% и составили $25,69 млрд. При этом ситуация остается тяжелой и экономика требует поддержки. На рынке нехватка ликвидности, что приводит к перекосам между спросом и предложением.

"Вероятно, в предверии длинных выходных спред между ценой покупки и продажи расширится, но сильных колебаний на рынке не будет из-за недостатка ликвидности. Курс гривны может колебаться в диапазоне 26,8-27,1 грн/$", – рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Курс доллара

Курс доллара

Последнюю неделю доллар на межбанке устойчиво торговался чуть ниже отметки 27 грн, а в среду и четверг возобновилось его снижение. От более глубокого снижения доллар удерживали лишь покупки НБУ. Снижение спроса на валюту со стороны импортеров (как потребительского импорта, так и энергоносителей) приобрело устойчивый характер, и в среднесрочной перспективе гривня продолжит частично отыгрывать потери, которые понесла в марте.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко отмечает: доллар без вмешательства Нацбанка (он выходил на рынок и покупал излишки) мог бы достичь отметки 26,6-26,7 грн/$. Сейчас ситуация стабилизировалась и особых скачков в любую из сторон ждать не стоит, добавляет аналитик.

"Я бы сказал, что сейчас видим стабилизацию на рынке, которая продержится как минимум в ближайшие недели. Импортных закупок энергоресурсов, значительного спроса нет", – добавляет Мазуренко.

Новости от МВФ: как новая программа повлияет на курс

Международный валютный фонд объявил: расширенную программу сотрудничества с объемом кредитования в $8 млрд и на три года обсуждать с Украиной перестали. Теперь речь идет о короткой, 18-месячной программе и на $5 млрд.

Как уже подробно писал OBOZREVATEL, назвать это плохой новостью нельзя. В ближайшие два года как и в первой, так и при второй программе мы можем получить кредит на все те же $5 млрд. Условия по короткой программе (stand-by) выполнить легче, они не предусматривают запуск и проведения крупных структурных реформ.

Опрошенные аналитики говорят: без сотрудничества с МВФ курс взлетит до 30 грн/$, а даже короткая программа позволит удерживать стабильность на валютном рынке. Сейчас и Нацбанк, и Кабмин, и Офис президента вариант без кредита от Фонда даже не рассматривают.

Главный камень преткновения – закон "О банках" (он сделает невозможным возврат ПриватБанка бывшим собственникам и сократит возможную компенсацию), который уже проголосовали в первом чтении и вскоре могут принять в целом.

В любом случае в ближайшее время причин для беспокойства в связи с курсом доллара у украинцев нет, уверены экономисты. Гривня имеет шансы на незначительное увеличение.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Личные финансы

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги