Новая индексация пенсий в Украине: как и кому повысят выплаты

Пенсию в Украине повысят, но не всем.

В Украине в 2021-м проведут индексацию пенсий. В марте следующего года перерасчет составит около 15%.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, повышать будут расчетный размер пенсий, а не ту сумму, которую получает украинец. К примеру, могут быть надбавки за сверхстаж, прибавка до уровня прожиточного минимума или в связи с наличием полного стажа.

Повышение составит около 15 %. К примеру, если расчетный размер пенсии 2 400 грн, то после мартовского повышения пенсионер сможет получить 2 760 грн. А если расчетный размер 1 500 грн, то после повышения размер выплаты не изменится, он будет на уровне прожиточного минимума (1 769 грн с декабря 2020 года).

Итак, пенсии в Украине считаются по следующей формуле:

Средняя зарплата за последние три года (по стране) * соотношение собственной зарплаты к средней по стране * стаж в годах * 1 %:

Дело в том, что первый показатель ежегодно устаревает. Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Это приводит к тому, что "старые" пенсионеры с каждым годом становятся беднее, а "новые", которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, получают значительно больше.

Чтобы исправить ситуацию, еще прошлые власти решили ежегодно уровень средней зарплаты за три года в формуле повышать на коэффициент. Этот коэффициент считается как сумма 50 % инфляции за прошлый год и средней динамики роста зарплат за прошедшие три года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине в 2020-м дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960-го.

Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.

Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, а дефицит Пенсионного Фонда при нынешних параметрах системы не исчезнет никогда. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

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