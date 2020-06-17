Что ждет украинцев на двухлетнем карантине: Кабмин озвучил подробный план

В Украине карантин затянется на два года, говорится в планах правительства. Если полностью снять все ограничения, количество зараженных коронавирусом взлетит в несколько раз.

О том, как будет развиваться экономика страны, как Кабмин будет решать проблемы и чего ждать украинцам, читайте в материале OBOZREVATEL.

Плохая новость – карантин может затянутся в Украине на два года

Все сценарии Кабмин рассматривал исходя из того, что пандемия продлится до двух лет. Первый сценарий предполагал полную отмену карантина. В таком случае, по оценкам правительства, число случаев заражения и количество смертей резко бы взлетели в несколько раз. Хотя этот сценарий наиболее благоприятный для экономики страны.

Первый сценарий

Второй сценарий предполагал, что полный карантин оставили на 12-18 месяцев – пока ученые не выпустят вакцину. Смертей было бы значительно меньше, а количество зараженных хоть и выросло бы, но незначительно.

Однако в Кабмине уверены, что в таком случае лекарство оказалось бы более губительным, чем сама болезнь. Мол, число смертей из-за последствий экономического шока в разы бы превышало количество зараженных.

Второй сценарий

Третий сценарий – плавное послабление карантина. Именно этот вариант и начали реализовать в Украине. Он предполагает скачкообразную динамику числа зараженных. После каждого важного послабления коронавирус начинает массово распространяться, но после кривая идет вниз.

Третий сценарий

На протяжении всех двух лет в Украине будут и смерти от COVID-19, и новые зараженные. Так что ждать "конца пандемии" в ближайшее время не приходится. А это означает, что к ношению масок, антисептикам и отказу от массовых собраний придется привыкать надолго.

Масштабная и новая проблема для Украины – безработица

Безработица в 2020-м увеличится до 9,4% (против около 8%, которые озвучивали до карантина). В абсолютных цифрах это около полумиллиона человек – и это только официально, то есть те, кто зарегистрировался в центрах занятости. Реально же, по оценкам бывшего министра экономразвития, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, в Украине может появится несколько миллионов безработных.

Среди зарегистрированных безработных 57% женщин и 43% мужчин .

Более 50% среди зарегистрированных безработных работали в сфере торговли и ремонта, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По результатам опроса платформы rabota.ua, более 58% опрошенных работают не по полученной специальности, а по данным Службы занятости, почти 50% зарегистрированных безработных имеют высшее образование.

Более 42% безработных старше 45 лет.

Кабмин обещает создать около 500 тыс. рабочих мест со средней зарплатой в 8-9 тыс. грн.

В каких сферах создадут рабочие места

Ситуация в мире не лучше. Международная организация труда разработала три сценария развития событий, говорится на официальном сайте МОТ. Так, рост безработицы в мире может составить от 5,3 млн ("мягкий" вариант) до 24,7 млн ("жесткий" вариант). За исходный показатель берется 188 млн – столько безработных насчитывалось в мире в 2019 году. Для сравнения: мировой финансовый кризис 2008-2009 годов оставил без работы 22 млн человек.

По прогнозам, существенно вырастут и масштабы частичной безработицы: экономические последствия вирусной пандемии выразятся, помимо прочего, в уменьшении продолжительности рабочего времени и оплаты труда.

Сокращение занятости означает и существенные потери доходов работников. По оценкам авторов исследования, к концу 2020 года они составят от 860 млрд до 3,4 трлн долларов. Это приведет к падению потребления товаров и услуг, что в свою очередь отразится на экономических перспективах предприятий и целых стран.

Что предлагают в Кабмине

Программу правительства в первой редакции Рада не утвердила. Отчет на десятках страниц с размытыми формулировками парламентариев не убедил. Да и сам премьер, как и его министры, четкий ответ, как и за счет чего будут восстанавливать экономику, не дает. Вместо этого перечисляет правильные, но не подкрепленные конкретными действиями шаги. Мол, у бизнеса должна быть возможность получать доступные кредиты, государство должно защищать собственного производителя и отдавать ему преимущество при прочих равных условий.

Когда в Украине введут нулевую декларацию, будут ли менять ситуацию с "единщиками", что делать с огромной долей теневой экономики, которая в период кризиса, вероятно, будет только расти – вопросы открытые.

Сейчас не все правительства берутся делать прогнозы более чем на 100 дней, рассказывает Шмыгаль. Мол, все так быстро меняется, что предсказать ничего невозможно. При этом в Кабмине ожидают, что ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

"Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%)", – говорится в программе правительства.

В Кабмине также напомнили, что экономическая рецессия не закончится одновременно с приостановкой распространения коронавируса, а снижение ВВП может продолжаться в течение года.

Экономические прогнозы для Украины

Сейчас предсказать ситуацию очень сложно, соглашается старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Помимо уже привычных экономических факторов (кредиты от МВФ, ситуация на внешних рынках, спрос на украинский экспорт и т.д.), свою роль сыграет также и ситуация с распространением коронавируса.

"Варианты развития экономической ситуации – это уравнение со многими неизвестными. Часть из них имеет не экономический, а эпидемиологический характер, и вообще не может прогнозироваться экономистами. Часть параметров имеет внешнюю природу: поведение экономики в странах, являющихся основными экономическими партнерами, динамика мировых цен на экспортируемое из Украины сырье", – рассказывает Иосуб.