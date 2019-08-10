Как правильно уволиться и получать зарплату еще 9 месяцев: секреты закона

В Украине летом растет число увольнений, рассказывают HR-эксперты. Современные сотрудники с легкостью меняют рабочее место и не боятся искать себя.

О том, как правильно уволиться и защитить свои права – в материале OBOZREVATEL.

Как правильно уволиться

Первый и самый важный пункт – причина увольнения. Если вы сами решили уйти с работы, есть два варианта: уволиться по согласию сторон и по собственному желанию. Во втором случае легче восстановиться – если продолжить работать после дня увольнения, считайте, вы не увольнялись. Первый же случай дает возможность сразу же стать на учет в центр занятости и получать выплаты.

Работа в Украине Pixabay

Так, по согласованию сторон пособие по безработице можно оформить сразу, а по собственному желанию – после трех месяцев безработицы. И размер этого пособия – львиная доля зарплаты.

"Пособие по безработице лицам, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, назначается в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи, и ее выплата начинается с 91-го календарного дня", – говорится в законе о социальном страховании.

Итак, максимальная выплата:

50% зарплаты – стаж до 2 лет;

55% зарплаты – стаж от 2 до 6 лет;

60% зарплаты – стаж от 6 до 10 лет;

70% зарплаты – стаж от 10 лет.

Первые три месяца работнику платят полную выплату, следующие три месяца – 80%, затем – 70%. При этом получать деньги можно в течение 9 месяцев. Стоит отметить, что фактически это не помощь от государства – это страховка, которую платят все работающие. С заработной платы ежемесячно 22% распределяют в три фонда, один из которых – фонд по безработице.

Для примера, если у вас была официальная зарплата в размере 13 тыс. грн и вы уволились по согласованию сторон, при стаже в 4 года первые три месяца вы сможете получать свою законную страховую выплату в размере 7,1 тыс. грн. Потом еще три месяца – 5,7 тыс. грн и еще столько же – по 5 тыс. грн. Но это при условии, что за весь этот период вы не найдете работу.

Еще один важный момент при увольнении – проследите, чтобы вам выплатили весь неиспользованный отпуск. Он плюсуется за все отработанные месяцы (за один месяц – два дня отпуска). Эту цифру нужно умножить на свою среднюю за последний год дневную зарплату. Также, если работодатель уже нарушил ваши права и часть зарплаты дает в конверте – требуйте от него, чтобы отпуск вам компенсировали по реальной, а не официальной зарплате. В обратном случае вы можете пожаловаться в Инспекцию труда и заявить о нарушении Трудового кодекса.

За что могут уволить Pixabay

Учитывая, что штрафы за зарплаты в конвертах и работу без оформления значительно увеличили, скорее всего, работодателя такой аргумент убедит. Также важно помнить, что если вы по какой-то причине передумали, чтобы остаться, можно просто прийти на следующий день после дня увольнения на рабочее место.

"Если работник по истечении срока предупреждения об увольнении не оставил работы и не требует расторжения трудового договора, собственник или уполномоченный им орган не вправе уволить его по поданному ранее заявлению, кроме случаев, когда на его место приглашен другой работник, которому в соответствии с законодательством нельзя отказать в заключении трудового договора", – говорится в КЗоТе.

Ну и для справки: работодатель не имеет права не принять заявление об увольнении, единственное – написать и вручить его нужно за две недели до момента, как вы перестанете приходить на работу. Но и эта норма условная – если договоритесь, можно и раньше.

За что могут уволить

за прогул (отсутствовал три часа на работе);

выявление несоответствия работника занимаемой должности (а это еще придется доказать);

систематическое невыполнение обязательств (также придется доказать);

появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии;

воровство.

Чтобы после не было проблем в суде, за прогулы и невыполнение обязательств могут оформлять выговоры. После этот документ станет подтверждением того, что уволенный истец действительно не выполнял свои обязательства.

За что увольняют Pixabay

Кстати, как уже писал OBOZREVATEL, в Раде находится на рассмотрении новый Кодекс законов о труде. Если законопроект примут, работодатели получат больше оснований для увольнения. Помимо уже привычных прогулов, работы в нетрезвом виде или кражи, появятся и новые нормы. Например, увольнение за разглашение коммерческой тайны. При этом в документе указано, что такая норма распространяется в случае, если сотрудник взял на себя обязательство хранить секреты компании.

Ситуация обостряется летом

Летом количество увольнения значительно увеличивается, отмечает HR-эксперт Александр Белоус. Во-первых, появляется возможность сезонной работы за границей – сбор урожая в ближайших странах ЕС. Во-вторых, в период отпусков традиционно просыпается желание найти что-то лучше. Кроме того, предприятия готовятся к новому сезону, пытаются привлечь лучших сотрудников и переманивают их у конкурентов.

Психолог Оксана Кожева добавляет: недовольство своей работой – распространенное явление. Но чтобы решиться на перемены, уверена эксперт, чаще всего нужен какой-либо толчок. Этим толчком может стать, к примеру, увольнение коллеги. Кроме того, летом обостряются и психологические проблемы – депрессии и даже психические заболевания.

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"Я бы не сказала, что это настолько массовое явление. Можно условно поделить сотрудников на три группы: новобранцы-неофиты, которые только начали работать и еще не достигли желаемого, скучающие-старожилы, которые с насиженных мест не уйдут даже на условия лучше и миллениалы. С последними – сложнее всего. Многие не научились. Им важен комфорт. Условия – зоны для отдыха, ощущение свободы, где расположен офис и т.д. Вот они от ощущения своего дискомфорта могут легко сбежать на другую работу или даже фриланс", – рассказывает Кожева.

Действующий КЗоТ, как уже писал OBOZREVATEL, чаще всего – на стороне сотрудника. Работодателю уволить кого-либо по собственной инициативе сложно, а сотрудник при увольнении имеет право на ряд компенсаций.

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