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Как правильно уволиться и получать зарплату еще 9 месяцев: секреты закона

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В Украине летом растет число увольнений, рассказывают HR-эксперты. Современные сотрудники с легкостью меняют рабочее место и не боятся искать себя.

О том, как правильно уволиться и защитить свои права – в материале OBOZREVATEL.

Как правильно уволиться

Первый и самый важный пункт – причина увольнения. Если вы сами решили уйти с работы, есть два варианта: уволиться по согласию сторон и по собственному желанию. Во втором случае легче восстановиться – если продолжить работать после дня увольнения, считайте, вы не увольнялись. Первый же случай дает возможность сразу же стать на учет в центр занятости и получать выплаты.

Работа в Украине

Работа в Украине

Pixabay

Так, по согласованию сторон пособие по безработице можно оформить сразу, а по собственному желанию – после трех месяцев безработицы. И размер этого пособия – львиная доля зарплаты.

"Пособие по безработице лицам, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, назначается в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи, и ее выплата начинается с 91-го календарного дня", – говорится в законе о социальном страховании.

Итак, максимальная выплата:

  • 50% зарплаты – стаж до 2 лет;

  • 55% зарплаты – стаж от 2 до 6 лет;

  • 60% зарплаты – стаж от 6 до 10 лет;

  • 70% зарплаты – стаж от 10 лет.

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Первые три месяца работнику платят полную выплату, следующие три месяца – 80%, затем – 70%. При этом получать деньги можно в течение 9 месяцев. Стоит отметить, что фактически это не помощь от государства – это страховка, которую платят все работающие. С заработной платы ежемесячно 22% распределяют в три фонда, один из которых – фонд по безработице.

Для примера, если у вас была официальная зарплата в размере 13 тыс. грн и вы уволились по согласованию сторон, при стаже в 4 года первые три месяца вы сможете получать свою законную страховую выплату в размере 7,1 тыс. грн. Потом еще три месяца – 5,7 тыс. грн и еще столько же – по 5 тыс. грн. Но это при условии, что за весь этот период вы не найдете работу.

Еще один важный момент при увольнении – проследите, чтобы вам выплатили весь неиспользованный отпуск. Он плюсуется за все отработанные месяцы (за один месяц – два дня отпуска). Эту цифру нужно умножить на свою среднюю за последний год дневную зарплату. Также, если работодатель уже нарушил ваши права и часть зарплаты дает в конверте – требуйте от него, чтобы отпуск вам компенсировали по реальной, а не официальной зарплате. В обратном случае вы можете пожаловаться в Инспекцию труда и заявить о нарушении Трудового кодекса.

За что могут уволить

За что могут уволить

Pixabay

Учитывая, что штрафы за зарплаты в конвертах и работу без оформления значительно увеличили, скорее всего, работодателя такой аргумент убедит. Также важно помнить, что если вы по какой-то причине передумали, чтобы остаться, можно просто прийти на следующий день после дня увольнения на рабочее место.

"Если работник по истечении срока предупреждения об увольнении не оставил работы и не требует расторжения трудового договора, собственник или уполномоченный им орган не вправе уволить его по поданному ранее заявлению, кроме случаев, когда на его место приглашен другой работник, которому в соответствии с законодательством нельзя отказать в заключении трудового договора", – говорится в КЗоТе.

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Ну и для справки: работодатель не имеет права не принять заявление об увольнении, единственное – написать и вручить его нужно за две недели до момента, как вы перестанете приходить на работу. Но и эта норма условная – если договоритесь, можно и раньше.

За что могут уволить

  • за прогул (отсутствовал три часа на работе);

  • выявление несоответствия работника занимаемой должности (а это еще придется доказать);

  • систематическое невыполнение обязательств (также придется доказать);

  • появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии;

  • воровство.

Чтобы после не было проблем в суде, за прогулы и невыполнение обязательств могут оформлять выговоры. После этот документ станет подтверждением того, что уволенный истец действительно не выполнял свои обязательства.

За что увольняют

За что увольняют

Pixabay

Кстати, как уже писал OBOZREVATEL, в Раде находится на рассмотрении новый Кодекс законов о труде. Если законопроект примут, работодатели получат больше оснований для увольнения. Помимо уже привычных прогулов, работы в нетрезвом виде или кражи, появятся и новые нормы. Например, увольнение за разглашение коммерческой тайны. При этом в документе указано, что такая норма распространяется в случае, если сотрудник взял на себя обязательство хранить секреты компании.

Ситуация обостряется летом

Летом количество увольнения значительно увеличивается, отмечает HR-эксперт Александр Белоус. Во-первых, появляется возможность сезонной работы за границей – сбор урожая в ближайших странах ЕС. Во-вторых, в период отпусков традиционно просыпается желание найти что-то лучше. Кроме того, предприятия готовятся к новому сезону, пытаются привлечь лучших сотрудников и переманивают их у конкурентов.

Психолог Оксана Кожева добавляет: недовольство своей работой – распространенное явление. Но чтобы решиться на перемены, уверена эксперт, чаще всего нужен какой-либо толчок. Этим толчком может стать, к примеру, увольнение коллеги. Кроме того, летом обостряются и психологические проблемы – депрессии и даже психические заболевания.

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"Я бы не сказала, что это настолько массовое явление. Можно условно поделить сотрудников на три группы: новобранцы-неофиты, которые только начали работать и еще не достигли желаемого, скучающие-старожилы, которые с насиженных мест не уйдут даже на условия лучше и миллениалы. С последними – сложнее всего. Многие не научились. Им важен комфорт. Условия – зоны для отдыха, ощущение свободы, где расположен офис и т.д. Вот они от ощущения своего дискомфорта могут легко сбежать на другую работу или даже фриланс", – рассказывает Кожева.

Действующий КЗоТ, как уже писал OBOZREVATEL, чаще всего – на стороне сотрудника. Работодателю уволить кого-либо по собственной инициативе сложно, а сотрудник при увольнении имеет право на ряд компенсаций.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Работа в Украине
Место
Украина
Теги
работа зарплата
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
У молоденьких и красивых украинок-все шансы!
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