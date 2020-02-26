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26 февраля • обновлено в 19:49
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Гончарук похвастался введением вознаграждения, которое ввел Порошенко

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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о введении денежного вознаграждения для украинцев, совершивших геройский поступок. Однако инициатива была предусмотрена еще указом пятого президента Петра Порошенко.

"Правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, совершившим геройский поступок. 207 человек получат по 105 тысяч гривен как одноразовую помощь от государства", – написал премьер в Telegram-канале.

Указ № 92 "О ​​единовременном денежном вознаграждении лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка" подписал Порошенко еще 28 марта 2019 года и вступил в силу с 1 января 2020-го.

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В тексте сказано, что вознаграждение выплачивается за счет средств государственного бюджета в 50-кратном размере прожиточного минимума (2102 грн), то есть 105 тысяч гривен.

Гончарук похвастался введением вознаграждения, которое ввел Порошенко

Гончарук похвастался введением вознаграждения, которое ввел Порошенко

Гончарук похвастался введением вознаграждения, которое ввел Порошенко

Гончарук похвастался введением вознаграждения, которое ввел Порошенко

Порошенко и Гончарук

Порошенко и Гончарук

Как писал OBOZREVATEL, недавно премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сейчас рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров. При этом слухи о своем возможном увольнении он опроверг.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Алексей Гончарук Петр Порошенко
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Ш. Олег
Ш. Олег
Конечно, круто подписать Указ - ты ставил закорючки тыщу раз. Но ведь не в них, а в том, дружище суть… ну, как бы так помягче намекнуть… Ведь у тебя, Петруха, есть жена? Спроси её, и объяснит она, что договор о ceксе подписать - совсем не то же, что реально дать. :)
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А слова "Збройной агрессии немаю... Зброю не застусовою...". Приравниваются к геройскому поступку?)
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-полное вознаграждение тут
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