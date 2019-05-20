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Где живут самые богатые: аналитики показали города с самими высокими зарплатами  и дорогими свиданиями

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Сан-Франциско (США) с показателем в $6.5 тыс. в месяц стал городом с самыми высокими заработными платами.

Об этом со ссылкой на исследование Deutsche Bank сообщает издание Bloomberg. "Быстрый рост сектора технологий США помогает Сан-Франсу побеждать традиционные столицы по доходам", – отмечают Джим Рейд, Крейг Николь и Генри Аллен из Deutsche Bank.

Города с самыми высокими зарплатами:

  • Сан-Франциско;

  • Цюрих;

  • Нью-Йорк;

  • Бостон;

  • Чикаго.

Где живут самые богатые: аналитики показали города с самими высокими зарплатами  и дорогими свиданиями

Новости
Киев попал в престижный рейтинг городов мира

Большая часть изменений связана с ростом доллара за последние пол десятилетия, что помогло взвинчивать позиции городов США по сравнению с мировыми аналогами. Доллар США вырос на 20% по отношению к евро и на 23% по отношению к фунту стерлингов.

Также эксперты собрали список городов с самыми дорогими свиданиями:

  • Цюрих;

  • Осло;

  • Копенгаген;

  • Хельсинки;

  • Токио.

Где живут самые богатые: аналитики показали города с самими высокими зарплатами  и дорогими свиданиями

Как ранее писал OBOZREVATEL, Киев попал в 10-ку городов с самыми красивыми видами. В список также вошли Нью-Йорк, Ханой, Верона, Гавана и другие города.

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Тема
Украина в рейтингах
Теги
городзарплата
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