Где живут самые богатые: аналитики показали города с самими высокими зарплатами  и дорогими свиданиями

Сан-Франциско (США) с показателем в $6.5 тыс. в месяц стал городом с самыми высокими заработными платами.
Об этом со ссылкой на исследование Deutsche Bank сообщает издание Bloomberg. "Быстрый рост сектора технологий США помогает Сан-Франсу побеждать традиционные столицы по доходам", – отмечают Джим Рейд, Крейг Николь и Генри Аллен из Deutsche Bank.
Города с самыми высокими зарплатами:
Сан-Франциско;
Цюрих;
Нью-Йорк;
Бостон;
Чикаго.
Большая часть изменений связана с ростом доллара за последние пол десятилетия, что помогло взвинчивать позиции городов США по сравнению с мировыми аналогами. Доллар США вырос на 20% по отношению к евро и на 23% по отношению к фунту стерлингов.
Также эксперты собрали список городов с самыми дорогими свиданиями:
Цюрих;
Осло;
Копенгаген;
Хельсинки;
Токио.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Киев попал в 10-ку городов с самыми красивыми видами. В список также вошли Нью-Йорк, Ханой, Верона, Гавана и другие города.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Украина в рейтингах" на OBOZREVATEL.