Где в Украине самая высокая средняя зарплата: экономист проанализировал регионы и сферы деятельности

В апреле 2020 года средняя зарплата в Украине составила 10430 грн, что составляет +1,57% в год. Самый высокий показатель – в Киеве, а самый низкий – в Ивано-Франковской области.
Соответствующие данные в своем Facebook обнародовал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, проанализировав среднюю заработную плату по регионам и сферам деятельности.
Согласно его информации, наибольшую среднюю заработную плату получают жители:
Средняя зарплата в Украине составила 10430 грн
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Киева – 15278 грн;
Донецкой области – 12473 грн;
Киевской области – 10797 грн;
Днепропетровской области – 10562 грн;
Запорожской области – 10514 грн.
Регионы с наименьшими средними зарплатами выглядят так:
Черновицкая – 7560 грн;
Волынская – 7758 грн;
Тернопольская – 7815 грн;
Херсонская – 8354 грн;
Ивано-Франковская – 8459 грн.
При этом Компаниец сообщил, что по сферам деятельности больше всего получают работники:
Финансовой и страховой сферы – 20256 грн;
Информации и телекоммуникаций – 18317 грн;
Государственного управления и обороны; обязательного социального страхования – 15041 грн;
Профессиональной, научной и технической деятельности – 14802 грн;
Промышленности – 11412 грн.
Наименьшая средняя зарплата по видам экономической деятельности (грн):
Временное размещение и организация питания – 3500;
Здравоохранение и предоставление социальной помощи – 7035;
Операции с недвижимым имуществом – 7121;
Искусство, спорт, развлечения и отдых – 8007;
Строительство – 8243.
Как сообщал OBOZREVATEL, также Компаниец сообщил, на сколько уменьшился показатель розничной торговли по сравнению с апрелем прошлого года в Украине через коронакризис. Он отметил, что это – самый низкий показатель за почти 4,5 года.
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