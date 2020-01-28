"Есть, за что работать": Холодницкий рассказал об огромных зарплатах в САП

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре объявили дополнительный набор прокуроров. Там пообещали зарплату около 75 тысяч гривен в месяц.

Об этом рассказал заместитель генерального прокурора, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире Радио НВ.

По его словам, в конкурсе на должность проходной балл по знанию законодательства выше, чем в Офисе генерального прокурора. Соответственно, требования и зарплаты больше, чем там.

Назар Холодницкий zik.ua

"Чем мы будем привлекать, привлекать? Во-первых, конкурентной зарплатой – около 70 тысяч гривен в месяц без премий и надбавок. С ними плюс-минус 75 тысяч будет. То есть есть, за что работать", – сказал Холодницкий.

Он также отметил, что просил генерального прокурора наполовину увеличить штат - до 70 человек, но САП добавили всего несколько вакансий. Всего там сейчас работают 35 прокуроров.

Ранее OBOZREVATEL писал, что журналист Янина Соколова дозвонилась к главе "Укрпочты" Игорю Смелянскому, чтобы проверить информацию о размере его зарплаты и спросить, может ли она устроиться на его место

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