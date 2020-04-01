Денег на пенсии не хватит, а выплаты под угрозой: как "Слуга народа" забрала бюджет, а Кабмин наобещал прибавки

Украинские пенсионеры из-за нововведений "Слуги народа" могут остаться у разбитого корыта. Денег на выплаты может просто не хватить. И хотя в Кабмине обещают индексацию и доплаты, средств нет даже на выплату того, что уже получают украинцы на заслуженном отдыхе.

Предпринимателей освободили на время карантина от единого соцвзноса, за счет которого и существуют пенсионеры. А в обновленном бюджете (его, к слову, Рада с первого раза принимать отказалась) выделили сумму, которая не покроет даже образовавшийся минус, не говоря уже о новых повышениях.

О том, как новые законы ударят по Пенсионному фонду и что пообещали украинцам – читайте в материале OBOZREVATEL.

Денег нет, но вы платите

Верховная Рада на март и апрель освободила от уплаты ЕСВ всех физлиц-предпринимателей. Не только рестораторов, сферу услуг, туризма, которые вынуждено прекратили свою деятельность из-за карантина, но и таксистов, курьерские службы, онлайн-продажи – абсолютно всех. Таким решением Пенсионный фонд (ПФУ) лишили сразу миллиардов гривен поступлений.

По примерным оценкам, это приведет к тому, что бизнес не заплатит за своих сотрудников около 2 млрд грн ЕСВ. Почему решили убрать страховые взносы для всех, а не, например, только для тех, кто остановил свою деятельность – большая загадка.

Кандидат экономических наук Лидия Ткаченко добавляет: в масштабах всего Пенсионного фонда эта сумма не настолько существенна, однако сам подход удивляет. Физлицам-предпринимателям (ФЛП) еще и увеличили норму дохода для того, чтобы оставаться на едином налоге. В результате даже те, кто имеет доход в 5 млн в год, будут оставаться на маленьком налоге и не платить ЕСВ.

Но и это не все. Кабмин опубликовал обновленный макропрогноз, из него следует, что в целом в 2020-м ПФУ понадобится дополнительно 25 млрд грн, рассказывает OBOZREVATEL экс-министр соцполитики Андрей Рева. Т

Правительство предложило бюджет "на пенсии" поднять на 19,3 млрд грн (в рамках секвестра, который Рада не поддержала), но ведь этого в любом случае недостаточно. "У меня простой вопрос: как вы будете выплачивать текущие пенсии, если у вас уже дефицит? Как это осуществить?" – возмущается Рева.

Только на разовую выплату по тысяче понадобится около 10 млрд грн, а на индексацию еще около 15 млрд грн до конца года. Это уже 25 млрд. Кроме того, еще около 5,2 млрд грн понадобится на выплату по 500 грн тем, кто старше 80 лет, подсчитала Лидия Ткаченко. В сумме Пенсионному фонду не хватит как минимум 10,9 млрд.

"Но изначально, когда в прошлом году в бюджете считали дефицит Пенсионного фонда, заложили такую сумму, которой просто не хватило. Почему же не провели индексацию в марте? У них просто нет денег",– уверена эксперт.

Рева считает, что это в первую очередь вина главы профильного парламентского комитета Галины Третьяковой. "Это провал Третьяковой. Это она должна отвечать за катастрофический провал. Это ее сознательные действия. Она отвечала за финансирование", – заявил он. Мол, Кабмин могут менять как перчатки, а парламентский комитет остается и должен брать на себя ответственность. OBOZREVATEL обратился к Третьяковой с просьбой об интервью и готов отдельно опубликовать ответ нардепа.

Тем временем Кабинет министров 1 апреля в очередной раз анонсировал индексацию пенсий и разовые выплаты украинцам на заслуженном отдыхе. Обещают раздать по тысяче, доплатить тем, кто старше 80 лет, еще и проиндексировать выплаты. Правительство пообещало, однако денег на это в бюджете нет.

К чему приведет нехватка денег

Есть два варианта: либо бюджет придется еще раз пересматривать к концу года, либо брать "в долг" у казначейства. И хотя пенсионеров без денег не оставят, непредусмотренные дыры в бюджетах – угроза задержки выплат. Более того, о существенном повышении при таких обстоятельствах говорить не приходится.

"Либо нужно будет сексвестировать бюджет, либо так, как это делало правительство Юлии Тимошенко, брать казначейский займ и не возвращать. Когда мы пришли, было 50 млрд грн непогашенного займа. Мы выплаты повышали за счет повышения заработных плат и детенизации экономики. А они сейчас наоборот урезают доходы. Забрали 900 млн грн в "Укрпочту", не подняли минимальную зарплату до 5500 грн, как мы просили, не повысили на 25% зарплаты в образовании и сократили социальные расходы. А теперь, конечно, денег нет", – добавляет Рева.

Одним из вариантов дополнительного дохода могло бы стать решении о ликвидации Фонда страхования и Фонда занятости (сейчас ЕСВ разделяется между тремя фондами), а все выплаты мог бы производить Пенсионный фонд. Это позволило бы аккумулировать ресурс и сократить расходы на содержание чиновничьего аппарата.

А пока в разгар карантина Фонд социального страхования еще и увеличивает расходы на IT-услуги. В распоряжение OBOZREVATEL попало письмо, направленное руководителю фонда от имени первого заместителя министра соцполитики. В нем говорится, что ведомство заказало программное обеспечение на 8,2 млн грн, а затем по какой-то причине увеличили бюджет до 14,4 млн.

Как обещают повысить выплаты

"Кабмин на заседании поддержал социальные инициативы президента, направленные на защиту пенсионеров и других уязвимых слоев населения в связи с глобальным кризисом", – заявил на заседании Кабмина 1 апреля премьер-министр Дмитрий Шмыгаль.

Как повысят выплаты:

с 1 апреля введут ежемесячные выплаты в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 грн ( они минимум будут получать 2600 грн, если есть 20-25 лет стажа для женщин и мужчин соответственно);

определили порядок выплаты единовременного пособия в сумме 1000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5000 грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц;

с мая проведут индексацию пенсий на 11%. Средний размер повышения составит 260 грн;

минимальную выплату для тех, кто выполнил требования по стажу (30-35 лет для женщин и мужчин соответственно), повысят до 2100 грн.

"Инициативы потребуют принятия изменений в бюджет, который мы сейчас дорабатываем вместе с народными депутатами", – добавил премьер.

Министр соцполитики Марина Лазебная добавила: пенсионеры старше 80 лет со стажем от 20 лет (женщины) и от 25 лет (мужчины) должны получать не менее 2600 грн. "Мы предлагаем, тем, кого не коснется индексация, у кого есть стаж работы 25 лет для женщин и 30 для мужчин, также повысить минимальную пенсию до 2100 грн", – добавила министр.

Пообещал Кабмин много, но вот средства на новшества не предусмотрели.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram