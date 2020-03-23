Богдан и весь бомонд отдыхали в Куршевеле в одно время с Шаховым: эксклюзив OBOZREVATEL

В разгар коронавируса около 100 высокопоставленных украинских чиновников, политиков и звезд шоу-бизнеса "закрывали сезон" в Куршавеле. Среди них был зараженный коронавирусом Сергей Шахов, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан вместе со своими друзьями и другие.

Об этом OBOZREVATEL рассказал один из известных украинцев, который вместе с высокопоставленными друзьями отмечал 8 марта на известном горнолыжном курорте. "Я не знаю, почему только политиков называют. Там были все, очень известные имена. И политики из разных фракций, Андрей Богдан тоже не пропускает такие мероприятия и в этот раз был. Это давняя традиция. До 10 марта в Куршавеле отдыхают россияне, а ближе к 10 марта закрывать курортный сезон приезжают украинцы", – рассказывает собеседник.

В Куршавель украинцы летели разными рейсами: кто-то на чартере, кто-то рейсовым самолетом. Все вылетали из Женевы. Между собой украинцы общались за время отдыха, посещали одни рестораны и проводили светские вечера. Теперь же около 100 человек рискуют быть зараженными коронавирусом, как и нардеп Сергей Шахов, который также был в это время в Куршавеле.

"Шахов, конечно, удивил. Еще и в Раду пошел. Я и все мои друзья сейчас дома на самоизоляции. Сдаем тесты, никуда не выходим. Почему Шахов пошел в Раду – вообще не понимаю", – рассказывает один из украинцев, который побывал в Куршавеле в одно время с Шаховым.

Подробнее о том, кто из политиков отдыхал в Куршавеле в разгар коронавируса, читайте вскоре на OBOZREVATEL.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!