Богдан и весь бомонд отдыхали в Куршевеле в одно время с Шаховым: эксклюзив OBOZREVATEL

В разгар коронавируса около 100 высокопоставленных украинских чиновников, политиков и звезд шоу-бизнеса "закрывали сезон" в Куршавеле. Среди них был зараженный коронавирусом Сергей Шахов, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан вместе со своими друзьями и другие.
Об этом OBOZREVATEL рассказал один из известных украинцев, который вместе с высокопоставленными друзьями отмечал 8 марта на известном горнолыжном курорте. "Я не знаю, почему только политиков называют. Там были все, очень известные имена. И политики из разных фракций, Андрей Богдан тоже не пропускает такие мероприятия и в этот раз был. Это давняя традиция. До 10 марта в Куршавеле отдыхают россияне, а ближе к 10 марта закрывать курортный сезон приезжают украинцы", – рассказывает собеседник.
В Куршавель украинцы летели разными рейсами: кто-то на чартере, кто-то рейсовым самолетом. Все вылетали из Женевы. Между собой украинцы общались за время отдыха, посещали одни рестораны и проводили светские вечера. Теперь же около 100 человек рискуют быть зараженными коронавирусом, как и нардеп Сергей Шахов, который также был в это время в Куршавеле.
"Шахов, конечно, удивил. Еще и в Раду пошел. Я и все мои друзья сейчас дома на самоизоляции. Сдаем тесты, никуда не выходим. Почему Шахов пошел в Раду – вообще не понимаю", – рассказывает один из украинцев, который побывал в Куршавеле в одно время с Шаховым.
Подробнее о том, кто из политиков отдыхал в Куршавеле в разгар коронавируса, читайте вскоре на OBOZREVATEL.
Ранее нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов стал первым на Киевщине больным коронавирусом. Также заболела его жена.
Шахов признался, что состояние его здоровья снова ухудшилось.
После возвращения Шахов общался с представителями нового Кабинета министров.
11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса Covid-19.
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