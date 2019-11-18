Без тепла и электроэнергии: десятки тысяч украинцев оказались в чрезвычайной ситуации

В Новом Раздоле Львовской области до сих пор не дали отопления. Электроэнергию подают по часам, а на местных энергопредприятиях седьмой месяц не выплачивают зарплату.

О том, кто и как довел 60-тысячный город до коллапса и как будут решать проблему – читайте в материале OBOZREVATEL.

В заложниках коррупции: горожане остались без тепла и света

Седьмой месяц без зарплат, свет подают по часам, а отопления до сих пор не включили – в такой ситуации оказались жители Нового Роздола из-за тотальной коррупции двух известных братьев. Ярослав и Богдан Дубневичи разорили местные теплоэлектроцентрали. Они месяцами не платили зарплату, и, как подозревают в НАБУ, украли у "Нафтогаза" 300 млн кубометров газа.

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В 60-тысячный городок приехали премьер-министр Алексей Гончарук, министр развития громад Алена Бабак, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев – тяжелая артиллерия из Киева.

"Ситуация на предприятии и в городе критическая. Люди до сих пор без отопления, из-за чрезмерной нагрузки на сети электричества лишены целые районы, – заявили в НАКе.

И без тепла, и без электроэнергии десятки тысяч горожан не могут обогреть свое жилье. В домах появилась плесень, а люди спасаются грелками, включают духовые шкафы, чтобы хоть как-то согреться.

"Люди в серой зоне так не живут, как мы тут! Грелись электричеством, так сначала попросили меньше использовать электроприборы, а сейчас вообще отключили! Как выжить?", – возмущается местная жительница Алевтина Сергеевна.

Виновников чрезвычайной ситуации – Дубневичей – подозревают и в других преступлениях. Их имущество арестовывают, а в домах проводят обыски. Досталось и руководству их ТЭЦ. Братья владели "Энергия-Новый Раздол", "Энергия-Новояворовск", "Энергия". Вместе три предприятия, по данным НАБУ, украли газа на 1,4 млрд грн. Четырех должностных лиц предприятия арестовали.

ТЭЦ оказались под арестом, а сейчас их передали в управления "Нафтогазу". Главная задача: вернуть людей на работу, чтобы восстановить стабильную подачу электроэнергии и дать старт отопительному сезону.

Из семи невыплаченных зарплат работникам обещают выплатить три. При этом у них останется право требовать свои деньги у Дубневичей. "Суммарно мы компенсируем три зарплаты. Мы также планируем повысить зарплаты и работать дальше. Такой план, мы очень надеемся, что наш человек сможет начать переговоры по вопросу трудовых соглашений", – пояснил Андрей Коболев.

Скандальные собственники ТЭЦ смогли фактически загнать город в катастрофическую ситуацию. И главная причина – всеобъемлющая коррупция и преступные схемы. Новый Роздол – яркий пример того, к чему может привести неограниченное влияние и коррупционное обогащение нескольких неприкосновенных политиков. Сейчас же спасти горожан от холода пытается Кабмин чуть ли не в полном составе.

Как работала газовая схема: покупали для одних, а продавали другим

В Украине долгое время тарифы для населения были значительно ниже рыночных. Фактически предприятия платили за голубое топливо почти в полтора раза дороже. Братья Дубневич нашли способ, как заработать на этой разнице.

Они заказывали у "Нафтогаза" голубое топливо якобы для того, чтобы предоставлять коммунальные услуги населению. А фактически использовали топливо в коммерческих целях. Такая схема действовала как минимум несколько лет – с 2013-го до 2015-го.

Но и этим проблемы не ограничились. В предприятие не инвестировали деньги на модернизацию. Фактически для владельцев ТЭЦ стали способом проворачивать газовые махинации и быстро обогащаться.

"Прошлой зимой из-за халатности предыдущего управляющего на Новороздольской ТЭЦ произошла серьезная авария, в этом году регламентные работы не финансировались и не проводились должным образом. Мы понимаем, что мы получили в наследство… Не просто сложный актив, а клубок проблем", – пояснили в "Нафтогазе".

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