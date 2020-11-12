Абонплата на газ взлетит: украинцам в два этапа пересчитают суммы в платежках

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
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Абонплата за газ

Украинцы до конца отопительного сезона будут ежемесячно получать новые платежки за газ. Тариф пересчитывают исходя из цен на бирже в конце каждого месяца. Кроме того, с 1 января пересчитают и абонплату на газ ("плата за трубу").

В Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) OBOZREVATEL рассказали: повышения "второго платежа" не избежать, хотя точные цифры чиновники называть не спешат.

О том, как и почему пересчитают суммы в платежках – читайте в материале.

За что и кому платить?

Абонплата – деньги, которые мы платим облгазам на содержание и обслуживание инфраструктуры. Платить нужно круглый год, даже если в какой-то месяц вы, например, уехали в командировку и вообще не пользовались голубым топливом, абонплата все равно придет в том же размере, как и всегда.

Итак, в каждом регионе и у каждого облгаза есть свой тариф на кубометр доставки газа. За период с октября по октябрь (так называемый газовый год) считают весь объем использованного газа. Например, за этот период вы потратили 400 кубометров. Эти 400 кубометров разделят на 12 месяцев и умножат на тариф вашего облгаза.

Полученная сумма – ежемесячная абонплата.

Как изменится тариф?

Член НКРЭКУ Оксана Кривенко в комментарии OBOZREVATEL рассказала: стоимость абонплаты действительно будет меняться, новые тарифы еще не утверждены, но избежать этого не удастся. Выросли стоимость работы, поменялись размеры заработной платы, изменилась экономическая ситуаций на предприятиях – все это в конце концов приводит к росту тарифов.

"Пока еще нет новых тарифов, я даже не могу их вам спрогнозировать Но, конечно, сейчас идет процедура, у нас есть и методика, будет и мощность рассчитана", – говорит Кривенко. Возможный размер подорожания член НКРЭКУ называть не стала.

На данный момент нет даже примерных цифр, так как на этом этапе проходят общественные слушания, утверждается структура тарифа. Однако в зависимости от региона рост может составить 30% и более. "Перерасчет абонентской платы будет. Будет и по объему. Сейчас вы платите, исходя из того объема газа, который использовали в прошлом отопительном сезоне. А с первого января посчитают тот отопительный сезон, который в 2020-м закончился. Если вы больше тратили газа, то больше будете и абонплаты платить", – рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе "Киевэнерго".

А если я только установил счетчик или недавно заехал в дом?

С 2021 года все украинцы, которые пользуются газом, обязаны установить счетчики. Это нужно не только для того, чтобы рассчитать размер абонплаты, но и чтобы вообще остаться с газом. Согласно закону "О коммерческом учете" – это требование для всех.

В НКРЭКУ OBOZREVATEL говорят: те, кто газом отапливает дома и квартиры, уже со счетчиками. Остались только квартиры, которые газ используют только для готовки. Они могут подать заявление в свой облгаз и получить квартирный счетчик бесплатно.

Если вы только установили счетчик, как рассказали в "Киевоблэнерго", считать будут по нормативу потребления. В случае, если есть газовая плита и котел, это около 25 грн.

Введение абонентской платы – часть реформы рынка газа. Благодаря тому, что платежка разделили на две составляющие (первая, газ, как товар, вторая – за содержание трубы), с 1 августа украинцы сами могут выбирать поставщика. Голубое топливо будет идти по тем же трубам, абонплату будет принимать тот же облгаз, но, к примеру, вместо газсбыта можно будет платить непосредственно "Нафтогазу". То есть появилась возможность платить по другим тарифам и получать другой сервис.

Расти сумма абонплаты может даже при условии, что сам газ дешевеет. Ремонт, оплата модернизации, зарплаты сотрудников, расходные материалы – все это дорожает с каждым месяцем.

OBOZREVATEL продолжит следить за ситуацией и будет публиковать проекты решений о пересмотре тарифов, как только они пройдут этап обсуждения и будут официально опубликованы.

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