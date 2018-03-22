Еврономера в Украине: сколько их и что ждет их владельцев

Верховная Рада все же намерена перенять молдавский опыт для решения проблемы с автомобилями на еврономерах в Украине.

Однако о скидке в 70% от ставки акциза пока говорить рано. Конкретные цифры, которые будут регулировать суммы платежей за легализацию такой машины, пока не согласованы. Детальнее о том, как пытаются решить вопрос – в материале "Обозревателя".

Для решения проблемы с авто на европейской регистрации в Украине народные депутаты предлагают разные варианты. В качестве финального варианта представители комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики предлагают использовать молдавский опыт. В Молдове тогда предложили 70% скидки от государства – то есть растаможить автомобиль можно было заплатив 30% от ставки акциза.

Молдавский опыт: что сейчас предлагают и обсуждают

Если смотреть на соседей, в Молдове при решении проблемы не было привязки к возрасту автомобилей. Для Украины же этот вопрос важен из-за существующих евростандартов, которые ограничивают ввоз и растаможку старых автомобилей. В профильном комитете предлагают легализировать только те авто, которые были выпущены после 2000 года.

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Кроме того, пока не озвучены и окончательные расценки на растаможку, которые предлагает власть. Как рассказал "Обозревателю" член профильного комитета народный депутат от "Народного Фронта" Александр Кирш, эти цифры еще не согласованы и это на данный момент ключевой вопрос.

"За основу берется опыт Молдовы. Весь вопрос только в конкретных цифрах, – рассказал он, – То есть уже перешло все в конкретную плоскость. Как я понимаю, найдено принципиальное понимание. Рабочие группы еще будут заседать. Есть перспектива, что некая договоренность появится и будет вынесена как законопроект на базе того, что мы приняли систему аналогичной ситуации в Молдове и Беларуси, в большей степени – в Молдове".

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Более того, нардеп предполагает, что реализация решения может быть поэтапной – в первую очередь правила затронут те автомобили, которые уже ввезены в Украину.

Кроме того, как рассказал Кирш, предусматривается и общее снижение ставки акциза для всех, а не только для автомобилей на еврономерах.

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Активисты отказываются от "амнистии" и готовы платить

В среду, 21 марта, представители парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики встретились с активистами, которые используют автомобили на иностранной регистрации. По словам представителей общественной организации "АвтоЕвроСила", пока проект закона, который предлагают народные депутаты, они не видели. При этом, выступают они за общее решение, которое окончательно урегулирует растаможку автомобилей и ставки на нее.

Кроме того, как утверждают собственники таких автомобилей, своеобразная "амнистия" им не нужна – они готовы заплатить все предусмотренные государством сборы, но в доступном размере. Хотя конкретных цифр не называют пока и они.

"Нам не нужны переходные законы, не нужно льготное отношения к нам, как к гражданам Украины. Нам нужен закон, который даст возможность всем нам, на будущее, и каждому из вас получить нормальные ставки на растаможку на сегодняшний день", – говорит глава "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич.

"Должна быть совместная работа и единая позиция"

Вопрос с автомобилями на еврономерах в Украине нужно решать комплексно, а не только с помощью законодательных инициатив, считает адвокат по таможенному праву Ольга Николаенко. В построении успешной стратегии должны быть задействованы еще и Государственная фискальная служба (ГФС), Национальная полиция и суды.

"Нужно понимать, что даже если будет рассрочка платежей – разделят платеж поэтапно каким-то образом – то это все равно не снимает вопрос об экологических стандартах, дальнейшей постановке на учет, потому что даже растаможенный автомобиль должен соответствовать определенным экологическим нормам согласно закону", – отмечает эксперт.

По словам адвоката, проблема с автомобилями на еврономерах состоит не в таможенном регулировании как таковом, а в комплексном, при котором между собой взаимодействуют налоговая, таможня, полиция.

"Гражданин сознательно говорит о том, что он едет с целью транзита. Ему ставят 5-10 дней в зависимости от области. Таможенник не может его не пропустить, он его пропускает. А дальше полностью теряется контроль внутри страны. Он не осуществляется теми контролирующими органами, на которые данные обязанности возложены", – объясняет Николаенко.

Частично контроль происходит – составляются протоколы по мере возможности, уже есть определенная судебная практика, но она разрозненная, а единых рекомендованных действий – нет, говорит адвокат. Поэтому, по ее мнению, решать вопрос нужно комплексно –только законопроектом без совместных усилий ответственных органов его отрегулировать не удастся.

"Нужно выработать единую позицию по привлечению к административной ответственности данных лиц – по какой статье, в каких рамках все это будет, в каких случаях субъекты подлежат привлечению к ответственности. Эта стратегия должна вырабатываться департаментом ГФС по борьбе с таможенными правонарушениями, чтобы единая позиция была у всех таможен. Это первое", – считает эксперт.

Также, по мнению адвоката, в этой сфере должна быть единая судебная практика. А также совместный приказ для органов Национальной полиции по выявлению таких действий. Более того, по мнению Николаенко, у государства должна быть единая позиция по растаможке не только б/у автомобилей, но и новых.

За комплексный подход выступает и Александр Кирш. Более того, нардеп отмечает, что в этой ситуации не должно быть никаких "огульных запретов".

"Ищут компромисс. В среду очень продвинулись на пути поиска компромисса для того, чтобы и активисты были довольны, и интересы государства учтены", – отметил Кирш.

Отметим, по данным ГФС по состоянию на 31 января 2018 года в Украине находилось почти 425,4 тыс. авто с иностранной регистрацией. Незаконно, то есть с нарушением сроков регистрации, – 246,4 тысяч.

В 2017 году в Украину ввезли 958,5 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией. Из них в режиме "транзита" более 209,6 тыс., а в режиме "временного ввоза" – почти 748,9 тысяч.

Большую часть авто ввезли из Польши (110,7 тыс.) и Литвы (51,7 тыс.), а также из Германии (19,8 тыс.), Болгарии (14,1 тыс.) и Чехии (13,1 тыс.).

Как сообщал "Обозреватель", авто на еврономерах по закону не имеют права пребывать на территории Украины больше 10 дней.