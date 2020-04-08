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8 апреля • обновлено в 16:09
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ЕВА поблагодарила правительство Украины за конструктивный диалог

1.4т
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Европейская бизнес ассоциация (ЕВА) поблагодарила украинские государственные органам власти, которые на связи почти 24/7 и проявляют готовность не только слушать проблемы, но и принимать оперативные меры для их решения.

Об этом говорится в обращении ассоциации на странице в Facebook.

"Сегодня эта готовность приобретает новое значение, не только для комфорта ведения бизнеса и проведения необходимых реформ, но и для выживания – как людей, так и бизнеса", – отметили в ЕВА.

В частности, в ассоциации выразили благодарность за работу премьер-министру Денису Шмыгалю, Государственной налоговой службе под руководством Сергея Верланов и Новой таможне Максима Нефьодова.

Так, таможни поблагодарили за оперативное информирование о работе пунктов пропуска на границе, наличии очередей и оперативное урегулирование вопросов бизнеса в режиме почти 24/7. Государственной налоговой службе – за рассмотрение обращений по блокированию налоговых накладных по НДС и предоставления оперативных разъяснений по проблемным вопросам налогоплательщиков.

"В целом хотим поблагодарить весь Кабинета министров Украины, который оперативно перешел на электронный формат коммуникации с нами. Только вместе, сотрудничая конструктивно мы достойно преодолеем этот чрезвычайно сложный период как для каждого из нас, так и для государства", – добавляется в обращении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Государственная налоговая служба обеспечила поступления от акцизного налога в бюджет на общую сумму 5,88 млрд грн.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персоны
Денис Шмыгаль Сергей Верланов
Место
Украина
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