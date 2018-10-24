''Это ужасное мошенничество'': на украинцев массово оформляют кредиты

Сотни украинцев стали жертвами новой мошеннической схемы. На их документы оформляют кредиты, о которых они узнают уже от коллекторов. Берут небольшие суммы – до 4-5 тыс. грн. Примерно столько готовы дать "в долг" компании, которые зарабатывают на микрозаймах. Причем деньги они дают без каких-либо проверок и всего за несколько минут.

OBOZREVATEL разобрался, как работает мошенническая схема и как небанковские финансовые учреждения играют "на руку" преступникам.

Как работает схема

Украинцы стали жертвами мошенников, которые на их документы получили кредиты в Moneyveo. Компания занимается микрозаймами и обещает мгновенно выдать до 4 тыс. грн. Якобы разработанный алгоритм сам собирает данные от клиента и принимает решение о выдачи кредита. Занимает эта процедура всего около четырех минут. Пострадавшие от мошенников украинцы теперь получают требования от Moneyveo отдать деньги, которые они не брали. Причем из-за просрочки суммы увеличиваются в несколько раз.

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"Сейчас я получил уведомление о задолженности перед компанией и требование ее погасить, естественно об этом я слышу впервые. Сумма по украинским меркам достаточно крупная – 9300 гривен, особенно если учесть, что среди пострадавших- лица из регионов, ветераны АТО. Но цимес в том, что задолженность растет в геометрической прогрессии, и, если это было 9 тысяч в прошлом месяце, то в этом – это уже больше 12 тысяч гривен, и т.д", – жалуется пострадавший от мошенников журналист Валерий Яковенко.

Пост жертвы очередной мошеннической схемы вызвал значительный резонанс в соцсетях, на него в том числе откликнулась и замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

"Это ужасное мошенничество. Я не знаю, как мы сможем в этой ситуации помочь, поскольку Национальный банк не регулирует финансовые компании. Но все же мы попытаемся что-то сделать", - написала представитель регулятора в соцсетях.

В самой компании OBOZREVATEL подтвердили: действительно мошенники на чужие документы набрали у них кредиты, а когда они начинают их требовать с реальных владельцев паспортов, украинцы узнают, что стали жертвой схемы. Правда, в компании винят во всем Prozorro. Якобы на сайте открытых торгов любой желающий может скачать документы участников торгов. А среди них – и паспорта.

"Мошенники сделали заемщиками тех предпринимателей, которые оставили свои персональные данные на сайте Prozorro, для исполнения требований тех организаторов тендеров, которые, вероятно, не подумали о защите персональных данных участников тендеров, как того требует законодательство... Сейчас мы составили и направили письмо в Prozorro, чтобы они закрыли персональные данные, ведь причиной утечки таковых данных является именно некорректное их размещение в организации проведения публичных тендеров с точки зрения защиты персональных данных", - заявила СЕО Moneyveo Алена Андроникова.

Правда, проблему таким образом решить не удастся. Лазейка останется – кредиты выдают без личного присутствия должника, без подписи. Деньги отправляют на карту, владельцев которой никто не проверяет. Как уже писал OBOZREVATEL, за $10-40 в Даркнет (анонимная часть интернета) можно легко купить базы с паспортными данными. Причем злоумышленники оставляют объявление с предложением выкупить такую базу у работников банков, которые имеют доступ к паспортам, сотрудникам почты и т.д.

Также мошенники берут кредиты на 4-5 тыс. грн, а за несколько месяцев просрочки, суммы вырастают в несколько раз. Более того, финансовое учреждение отправляет данные о должниках в реестр кредитных историй. После этого жертва мошенничества не сможет получить кредит уже в настоящем банке. Юрист Александр Плахотник поясняет: в случае если украинец стал жертвой подобного мошенничества, необходимо написать заявление в компанию, которая требует от жертвы деньги, и сообщить в правоохранительные органы. Проверять документы и верифицировать клиента – задача того, кто выдает кредиты.

С помощью подобных схем (без физического присутствия клиента) кредиты оформляют десятки разных компаний. И стать жертвой может любой украинец.

Как не попасться на удочку мошенников

Кредитный аналитик Владимир Мазуренко и юрист Александр Плахотник, по просьбе OBOZREVATEL, подготовили основные рекомендации о том, как не стать жертвой мошеннической схемы.

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"На 100% обезопасить себя от мошенничества невозможно, – уверен Мазуренко. – Но это не значит, что не нужно соблюдать основные правила. Если у вас где-либо просят показать паспорт, обязательно прикрывайте большим пальцем его серию и номер. Это ваша персональная информация. Если кто-либо просит ксерокопию паспорта, не стоит сразу соглашаться. Узнайте, кто и зачем это делает. Берет ли на себя такой человек гарантию неразглашения, обязуется ли не передавать информацию третьим лицам", – рассказывает Мазуренко.

При этом эксперт поясняет: при желании можно сделать запрос в Бюро кредитных историй и проверить, есть ли у вас непогашенная задолженность, о которой вы могли не знать.

Как не стать жертвой мошенников:

Не показывать паспорт посторонним.

По требованию предъявлять паспорт с закрытыми серией и номером.

Не делать ксерокопии в магазинах.

Не заполнять анкеты, в которых нужно указывать серию и номер персональных документов.

Юрист Александр Плахотник также советует не передавать паспорт в чужие руки, не заполнять анкеты, в которых нужно указать серию и номер паспорта (только если это не госучреждение). "Важно: если у вас есть подозрение, обязательно обращайтесь в правоохранительные органы. Не нужно ни в коим случае оплачивать долги, которые вы не брали", - советует Плахотник.