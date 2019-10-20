"Эскалация торговых войн": стало известно, как Китай уничтожает Россию

Экономика Китая растет минимальными с 1992 года темпами – динамика ВВП в третьем квартале замедлилась до 6%, а скоро упадет и ниже этого показателя.

Эксперты считают, что проблемы с китайской экономикой скажутся и на России, сообщает "Газета.ru".

"Эскалация торговых войн привела к замедлению темпов роста мировой торговли, что уже начало сказываться на китайской экономике. Судя по всему, замедление продолжится и в 2020 году и темпы роста китайского ВВП окажутся ниже 6%", – сообщил главный экономист Сбербанка Антон Струченевский.

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В частности, это произойдет из-за того, что в КНР может снизиться потребление углеводородов.

В свою очередь это скажется на российской экономике, которая все еще очень сильно зависит от экспорта этого сырья.

"По своим размерам китайская экономика – вторая в мире. Очевидно, что ее замедление отразится и на других странах", – резюмировал Струченевский.

Эксперты считают, что проблемы с китайской экономикой скажутся на России

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

11 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая.

В августе 2019 года обвал цен на сырье достиг 10%. Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

Представители Китая и США не смогли достичь прогресса на торговых переговорах на уровне заместителей главных переговорщиков.

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