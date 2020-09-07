ЕС создаст 'черный список' по Беларуси – СМИ

Европейский Союз намерен к середине сентября создать "черный список" 31 высокопоставленного должностного лица Беларуси, против которых будут введены санкции.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Евросоюзе. В частности, в список попадет министр внутренних дел страны Юрий Караев.

Спустя почти месяц после начала массовых демонстраций против результатов выборов, после которых Александр Лукашенко объявил о своей победе, ЕС придумал, как призвать правительство страны к новому голосованию.

"Первоначально мы согласовали 14 имен, но многие государства сочли эту меру недостаточной. Сейчас мы достигли консенсуса по еще 17", – сказал агентству один из дипломатов ЕС.

"Это высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, насилие и репрессии", – добавил он.

Министры иностранных дел ЕС дали широкое политическое одобрение санкций – запрет на поездки и замораживание активов ЕС – на встрече в Берлине в конце прошлого месяца, но не утвердили против кого их введут.

Греция и Кипр, которые настаивают на раздельных санкциях против Турции в споре в Восточном Средиземноморье, все еще должны поддержать "черный список" по Беларуси.

По словам дипломатов, все 27 стран ЕС должны согласиться с такими мерами, а Афины и Никосия могут использовать свою поддержку черного списка Беларуси для принятия жестких мер в отношении Турции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз официально не признал результаты выборов президента Беларуси, так как посчитал их ни честными, ни справедливыми.

Глава Европейского парламента Давид Сассоли призвал "без промедления" усилить давление путем санкций на режим Александра Лукашенко.

По информации СМИ, Европейский Союз не будет вводить санкции лично против Лукашенко.

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