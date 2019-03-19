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Экономика растет? Россию подловили на наглой лжи

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Росстат сообщил о рекордных за почти два года темпах промышленного роста в России, при этом ведущие экономисты констатируют лишь замедление темпов производства.

Об этом сказано в материале издания "КоммерсантЪ". По данным Росстата, выпуск промышленных предприятий резко ускорился с 1% в январе до 4,1% в феврале 2019 года.

Как поясняет издание, данные Росстата не соответствуют ни ожиданиям экономистов, ни даже опросным опережающим индикаторам самого статистического ведомства. Аналитики же отмечают, что если принять во внимание сезонный и календарный эффекты, то роста темпов промышленного производства с начала года вообще не наблюдается.

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В Высшей школе экономики (ВШЭ) провели собственные расчеты на основании "сырой" статистики, учли сезонные факторы и пришли к выводу, что в феврале 2019 года никакого роста темпов промышленного производства в экономике России вообще не наблюдается. Отмечается, что в феврале 2019-го было на один рабочий день больше, чем в феврале 2018-го — отсюда видимость роста производства.

При этом во ВШЭ отметили, что если при расчетах все же учесть сезонный эффект и календарность, то тогда получается, что промпроизводство два месяца не только не растет, но заметно снижается.

Экономика растет? Россию подловили на наглой лжи

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам западных аналитиков, российская экономика потеряла более $150 миллиардов в результате введенных Западом санкций из-за аннексии Крыма. Спустя пять лет после аннексии расходы России продолжают расти.

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Место
Россия
Теги
Новости РоссииРоссияэкономика
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Россия подловила Россию на лжи.. Вы себя слышите бандеры нацисты какую хрень вы тупорылые придумали?)))
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Борисс Робот
Борисс Робот
Михайлов Александр, фашисты еще забыл добавить... больше пафоса и тебя услышат...
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