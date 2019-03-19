Экономика растет? Россию подловили на наглой лжи

Росстат сообщил о рекордных за почти два года темпах промышленного роста в России, при этом ведущие экономисты констатируют лишь замедление темпов производства.

Об этом сказано в материале издания "КоммерсантЪ". По данным Росстата, выпуск промышленных предприятий резко ускорился с 1% в январе до 4,1% в феврале 2019 года.

Как поясняет издание, данные Росстата не соответствуют ни ожиданиям экономистов, ни даже опросным опережающим индикаторам самого статистического ведомства. Аналитики же отмечают, что если принять во внимание сезонный и календарный эффекты, то роста темпов промышленного производства с начала года вообще не наблюдается.

В Высшей школе экономики (ВШЭ) провели собственные расчеты на основании "сырой" статистики, учли сезонные факторы и пришли к выводу, что в феврале 2019 года никакого роста темпов промышленного производства в экономике России вообще не наблюдается. Отмечается, что в феврале 2019-го было на один рабочий день больше, чем в феврале 2018-го — отсюда видимость роста производства.

При этом во ВШЭ отметили, что если при расчетах все же учесть сезонный эффект и календарность, то тогда получается, что промпроизводство два месяца не только не растет, но заметно снижается.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам западных аналитиков, российская экономика потеряла более $150 миллиардов в результате введенных Западом санкций из-за аннексии Крыма. Спустя пять лет после аннексии расходы России продолжают расти.

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