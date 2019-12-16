Зависит от Путина: Гончарук высказался о новых ценах на газ для украинцев

Цена на газ в Украине этой зимой напрямую будет зависеть от результата переговоров с Россией.

Такое заявление в эфире "Свобода слова" на ICTV сделал председатель правительства Алексей Гончарук, отметив, что переговоры по поводу транзита все еще продолжаются.

В частности, он напомнил, что стоит учитывать сезонные подорожания газа, которые происходят в течение года.

"У нас сейчас продолжаются переговоры с россиянами о новом контракте про транспортировку российского газа через Украину в Европу. Это, на самом деле, такой же фактор, который сильно влияет на цену. Потому, какой на самом деле будет цена газа в январе и в феврале этой зимой, мы увидим, когда станет понятно, будет этот контракт или нет. Это действительно зависит", – отметил он.

Алексей Гончарук о новых ценах на газ скриншот

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По словам Гончарука, даже в случае отсутствия контракта цена для потребителей возрастет, но будет находиться в пределах, озвученных "Нафтогазом".

Гончарук рассказал о повышении газа скриншот

"Если предположить, что транзита газа российского не будет, и цены на газ, рыночные, взлетят в полтора-два раза, как это прогнозируют некоторые эксперты, цена для украинцев фактически не вырастет. Она будет в тех пределах, которые были сегодня объявлены "Нафтогазом", – добавил он.

Гончарук: цена на газ будет зависеть от переговоров с РФ Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года частные потребители будут платить за газ в среднем 5500 грн за тысячу кубометров без учета НДС – на 12% меньше, чем в январе 2019 года.

Министр энергетики Алексей Оржель заподозрил, что "Нафтогаз" искусственно завышал цены на газа для населения в конце 2019 года.

Тем временем, Юрий Витренко объяснил, что повышение стоимости является расплатой за некомпетентность и коррупцию в правительстве.

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