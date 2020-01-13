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13 января • обновлено в 16:12
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Закон о рынке земли могут принять за 3 часа: у Гончарука объяснили, по какой схеме

1.3т
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Верховная Рада готова к голосованию за закон о рынке земли. Если документ будет рассмотрен по сокращенной процедуре, его могут принять за 3:00.

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Алексей Мушак в Facebook. По его словам, 10 дней, данные депутатам на ознакомление с документом, прошли. И сейчас все зависит от политической воли.

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"Есть два варианта рассмотрения в ВР. Или по полной процедуре, займет порядка 2 месяцев и одну и ту же правку в различных вариациях будут рассматривать более 2000 раз. Или согласно рекомендациям комитета, который предлагает рассмотреть документ с использованием 119 и 45 статьи Регламента ВР. Само рассмотрение займет до 3 часов", – написал Мушак.

Мушак сообщил, что правки к законопроекту объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержана системная правка. "Соответственно все другие поправки к тем же положениям законопроекта считаются отклоненными. То же можно повторить в сессионном зале", – написал Мушак.

Как будут голосовать за рынок земли

Как будут голосовать за рынок земли

По его словам, голоса, необходимые для принятия закона, у "Слуги народа" есть. Фракция может дать более 226 голосов, а значит, согласие других фракций не нужно.

"9 основных поправок должны быть поддержаны 226 голосами ЗА. Все остальные правки согласно 45 статье Регламента ВР считаются уже рассмотренными и отклоненными. Далее остается рассмотреть еще 46 других поправок, которыми предлагают изменить нормы выходящие за пределы законопроекта. После этого законопроект голосуется 226 голосами ЗА во втором чтении и в целом", – объяснил Мушак.

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Рынок земли в Украине

Рынок земли в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.

  • 12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

  • Законопроект о рынке земли в Украине готов ко второму чтению. Заключение комитета со всеми правками зарегистрировано на сайте Верховной Рады.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Рынок земли в Украине
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
колониальные мрази.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Ну, что 73% ЗЕбилы, теперь будут вас зебилить и едрить. Какие же вы бараны необразованные!!! Ну как, по фиг кто, лишь бы не Порошенко? Когда вы будете мозгами думать, а не роисским телевизором и каналом 1+1? Довольны, олухи?
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ефимов владимир
ефимов владимир
Укропы, а землю вместе с батраками будете продавать?
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
ефимов владимир, а вы как вы китайцам отдаете?...
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