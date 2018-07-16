"За что вам платят?!" Ляшко разгромил антикоррупционеров за бездействие с контрабандой леса

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко убежден, что в Украине умышленно покрывают контрабанду леса и возмутился из-за такого вопиющего нарушения законодательства.

Парламентарий подчеркнул, что считает эту проблему главным проявлением масштабной коррупции в стране. Своим мнением он поделился на личной странице в Facebook.

"Политики и Европейский союз, сговорившись, нарушают закон и покрывают огромную контрабанду леса из Украины. Это и есть настоящая коррупция, которую не видят в упор наши так называемые антикоррупционные органы. За что украинцы платят вам космические зарплаты?!" — эмоционально высказался народный депутат.

Он также добавил, что масштабный незаконный вывоз украинского леса в ЕС невозможен без "крышевания" коррумпированными правоохранителями и таможенниками.

"Я уже дважды по этому поводу говорил с премьером Гройсманом. Мы договорились, что наша команда во главе с моим заместителем Виктором Галасюком встретится с председателем ГФС Мирославом Проданом. Мы предлагаем совершенно конкретный и действенный всеобъемлющий план действий по пресечению контрабанды. Если таможенники не поддержат наши меры по пресечению незаконного вывоза леса, мы возьмем эту инициативу на себя", — заверил нардеп.

Ляшко подчеркнул, что у его команды хватит людей и средств, чтобы взять под контроль абсолютно все железнодорожные станции и не выпустить за границу ни один вагон с кругляком.

Лидер РПЛ отметил, что важным этапом войны его команды против черного экспорта кругляка из Украины стало принятие Верховной Радой закона о криминализации вывоза леса, который предусматривает до 12 лет лишения свободы для его нарушителей. Кроме того, политическая сила Ляшко намерена внести в парламент законопроект, который расширит мораторий на вывоз леса с 10 лет до неограниченного срока.

"Наш лес будет служить украинцам! Пусть бы в ЕС сделали так же вместо того, чтобы закрывать глаза на контрабанду украинского леса!" — возмутился нардеп, ознакомившись с итогами исследования британской неправительственной организации "Earthsight".

Ведь, согласно обнародованным данным, Украина — лидер незаконного экспорта леса-кругляка в страны ЕС (с ее территории вывозится древесины больше, чем из вместе взятых стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии). Несмотря на мораторий, за последние четыре года незаконный вывоз из Украины необработанного дерева увеличился на 75%.

"Где НАБУ, ГПУ, СБУ, Национальная полиция, таможенники и все другие наши спецорганы, на которые украинцы тратят миллиарды? Вместо них европейские эксперты провели большое расследование о впечатляющих объемах контрабанды леса-кругляка из Украины, которую приветствуют и покрывают власти ЕС. И они от нас требуют антикоррупционной борьбы?! У себя бы сначала ее провели", — возмутился лидер радикалов.

В свою очередь, его коллега по фракции Виктор Галасюк, ссылаясь на вышеуказанное исследование, назвал имена компаний, которые причастны к незаконному экспорту древесины из Украины. Так, в этот перечень входят такие международные гиганты, как Schweighofer, Egger, Kronospan, Swiss-Krono, Mondi, Lenzing, JAF, International Paper, а также сети, через которые они реализуют продукцию: IKEA, H&M, DIY Wickes, Homebase, Hagebau, Obi и Hornbach, Leroy Merlin и другие.

"Миллионы тонн леса-кругляка — не иголка в стоге сена. Организовать их контрабанду без содействия коррумпированных лесхозов, таможенников и чиновников было бы просто невозможно! Закрывая глаза на нарушение моратория на экспорт необработанной древесины из Украины, ЕС подпитывает масштабную коррупцию и разрушает правовые механизмы в Украине. Не говоря уже об экологических последствиях и ослаблении украинской промышленности и экономики", — подчеркнул Галасюк.

Для решения этой острой проблемы политик потребовал скорейшего подписания президентом закона №5495 о запрете экспорта дров и криминализации контрабанды леса-кругляка, ввода полного таможенного осмотра (с фото- и видеофиксацией) фур с дровами до вступления в силу закона о запрете их экспорта, а также безотлагательного информирования правительством компетентных органов ЕС о масштабной контрабанде леса-кругляка из Украины и проведения совместного расследования.

Еще один член команды РПЛ Андрей Лозовой также продемонстрировал свою принципиальную позицию относительно проблемы вывоза дерева из Украины и раскритиковал цинизм еврочиновников, которые в своих странах строго запрещают вырубку лесов, тогда как стимулируют это в чужой стране.

"С тех пор, как наша команда во главе с Олегом Ляшко добилась принятия моратория на вывоз леса-кругляка из Украины, европейские чиновники делали все возможное для его отмены. Ведь их предприятия потеряли большие деньги. В странах ЕС, чтобы срубить дерево, надо чуть ли не у парламента разрешение брать, другие поставщики — далеко, да и берут дороже. Поэтому наш лес закрывал большую часть потребностей ЕС", — написал нардеп в Facebook.

Он также считает, что незаконный экспорт леса под видом дров в первую очередь возможен из-за продажности некоторых украинских силовиков.

"Поэтому мы неоднократно требовали от правительства перекрыть контрабанду и навести порядок на таможне. В парламенте наша команда добилась криминализации контрабанды, чтобы отвадить желающих торговать национальным богатством. А что же делает безгрешное европейское сообщество, которое вдохновенно учит нас борьбе с коррупцией? Разве вагоны с кругляком, который по документам "дрова" не должны проходить и их таможню? Не должна ли вызывать подозрения у местных налоговиков мебельная фирма, которая покупает дрова на сотни тысяч евро? Однако никто не несет никакой ответственности", — возмутился Лозовой.

"Борьба с коррупцией в Европе заканчивается там, где начинаются собственные интересы. Единственный выход для украинцев — брать пример и поступать так же. Никакого сырья для ЕС. Никаких инструментов влияния на любые органы власти. Решительные меры для перекрытия контрабанды. Наш лес был, есть и будет богатством украинцев. Мы никому не позволим его уничтожить!" — подытожил он.