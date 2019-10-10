На минулому тижні схвалено програму діяльності Уряду. В ній - не політичні обіцянки, а дороговказ за сферами, якого ми маємо дотримуватись, а громадяни – контролювати.

Програмам дій Уряду у сфері авіатранспорту коротко виглядає так.

Основна ціль: українці частіше і дешевше користуються авіатранспортом.

Завдання:

зниження середньої вартості квитка

зростання пасажиропотоку на 60% (з 20 млн. до 32 млн. на рік)

зростання вантажопотоку на 20% (з 94 тис. т. до 112 тис. т. на рік)

втричі більше українців користуватимуться авіаперевезеннями

Що ми робитимемо:

Щодо вартості квитка - перед усім йдеться про внутрішні авіаперевезення. Саме на розвиток внутрішнього авіаційного сполучення ми спрямуємо основні зусилля. Плануємо збільшення частки авіаційних маршрутів, які виконуються за моделлю low-cost, зменшення податкового навантаження шляхом скасування 20% ПДВ на внутрішні рейси. Абсурдність ситуації в тому, що ПДВ на міжнародні рейси відсутнє, а на внутрішні – є.

Зростання пасажиропотоку на 60% має відбутись за рахунок розвитку регіональних аеропортів. Відновлення злітно-посадкових смуг буде за державою (плануємо відновити 7 смуг), з концесіонерами працюватимемо щодо розвитку аеропортових комплексів.

Для зростання вантажопотоку нам потрібні оновлені карго термінали. Є ідея створити спеціалізовані вантажні аеропорти.

Втричі більше українців користуватиметься авіаперевезеннями за рахунок здешевлення внутрішніх авіаперевезень та відновлення діяльності регіональних аеропортів.

Безпека польотів також не залишатиметься поза увагою. Маємо впровадити державну програму з безпеки польотів, відкрити представництво в ICAO та поглибити співпрацю з EASA.

Тепер для порівняння. Програма діяльності Уряду Гройсмана щодо авіації виглядала так: "Приєднання України до Європейського авіаційного простору, збільшення кількості внутрішніх та міжнародних рейсів, залучення інвестицій для розвитку інфраструктури аеропортів, зокрема через інструменти державно-приватного партнерства, визначення перевізників за результатами прозорих тендерів".

Беззаперечним фактом є зростання авіаційних перевезень та пасажиропотоку через аеропорти у 2016 - 2018 та запровадження конкуренції на ринку із залученням лоукостів. Щодо внутрішніх рейсів, Угоди про відкрите небо, розвитку інфраструктури аеропортів та встановлення прозорих правил для перевізників - питання лишаються для вирішення вже нам.

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