Всплеск на рынке труда в Украине: названы самые удачные специальности 

В Украине летом найти свое место легче всего тем соискателям, которые ищут работу без специальных навыков. Речь в первую очередь идет об официантах, помощниках поваров, разнорабочих.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, летом в крупные города съезжаются туристы, открываются летние площадки, расширяется штат в кафе и ресторанах, начинается активная фаза ремонтов и строительства.

С другой стороны, часть украинцев уезжает на сезонные работы в Польшу и другие ближайшие страны, поэтому обостряется проблема дефицита рабочих. HR-эксперт Александр Белоус отмечает: в 2018-м наибольшее число вакансий наблюдалось именно в июне. Такая же тенденция, считает кадровик, повторится и в этом году. Зависимо от ресурса, крупные кадровые порталы уже показывают прирост 5-10%.

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"Перевозки, продажа семян, продажа строительных материалов, овощей, фруктов, все, что связано с фермерством, туристическим бизнесом, все это летом расцветает, а зимой впадает в спячку", – поясняет Белоус.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко напоминает: лето также период активной фазы работы со стороны аграриев. Они же в свою очередь формируют львиную долю экспортной выручки и дают рабочие места в небольших населенных пунктах."Официанты, уборщицы, горничные в пансионаты и отели, повара, продавцы в курортные города и еще десятки других вакансий переживают летний всплеск. Проблема заключается в том, что подобная сезонная занятость заканчивается. Для студентов, временно безработных это неплохой шанс получить занятость до момента, пока не найдется более стабильный вариант", – рассказывает Белоус.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как украинцам должны оплачивать командировочные, отпуск и больничный. В 2019-м установили такие выплаты:

минимальный размер больничного – около 100 грн в день (было около 90 грн);

минимальные суточные – 60 грн (сумма не изменилась);

максимальные суточные – 417,3 грн (было 372,3 грн);

командировка за границу – до 80 евро.

Отметим, что в Украине уже несколько лет рассматривают новый проект Кодекса законов о труде. Если его примут, рабочий день увеличат с 8 до 12 часов, но не для всех. Такой график может быть прописан в коллективном договоре.Также введут понятие "ненормированного рабочего дня". Профсоюзы заявили, что такая норма может привести к "принудительной работе", а вот HR-эксперты считают, что для украинцев это шанс заработать и возможность законно оставаться на работе.

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