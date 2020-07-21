Компании "Онур", ECM Group и "Альтком", которые фигурируют в деле о коррупции экс-руководителя "Укравтодора" Славомира Новака, могут также поплатиться за участие в схемах. По закону они несут уголовную ответственность за дачу взяток, а все государственные тендеры, которые они получали, должны изучить и, возможно, отменить.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил адвокат Евгений Солодко из юридической фирмы "Sayenko Kharenko". "Если докажут, конечно, ответственность будет. Действующем законодательством предусмотрена ответственность юридических лиц, если их сотрудники попались на взятках, в том числе. Это довольно молодая норма законодательства, но она есть. И если докажут, то я могу предполагать, что все тендеры и все сделки, в которых одной из сторон было государство, вполне возможно, могут быть пересмотрены. Но для этого как минимум нужно тщательно провести всестороннюю проверку сделок и результатов их работы", – сказал адвокат.

При этом коллега Солодко Ростислав Кравец добавляет: проблемы у указанных компаний возникнут и в Польше. При этом он отмечает: в Украине преступления на миллиарды гривен Национальное антикоррупционное бюро не замечало, пока деньги не попытались отмыть в Польше.

Юрист Александр Плахотник добавляет: за дачу взятки предусмотрено ограничением свободы на срок от двух до пяти лет. Если повторно совершить преступление, грозит до восьми лет тюрьмы.

"Если действительно будет доказан факт дачи взятки, это уголовно наказуемое деяние. Конечно, ответственные лица компаний понесут за это наказание", – говорит Плахотник.

Отметим, "Онур" только по данным системы Prozorro с 2017-го получила из бюджета заказов на 37,6 млрд грн. Это огромная сумма даже по меркам международной компании. Турецкая компания открылась в Украине еще в 2004-м. Один из собственников дочерней компании в Киеве – львовянин Олег Фарион.

Целая череда скандалов не помещала фирме регулярно получать тендеры по всей стране – Одесса, Львов, Киев. Например, в 2017-м Нацполиция заподозрила "Онур" в некачественном ремонте проспекта Победы и еще целого ряда магистралей в Киеве.

Их же, согласно материалам расследования, подозревали в участии схемы по завышению стоимости строительных работ.

"Онур" – турецкая компания, которая работает в Тунисе, Молдове, Украине и еще в целом ряде стран. Они гордятся крупнейшими подрядами на дорожное строительство, однако регулярно попадают в скандалы. Еще совсем недавно в Польше Новак был советником кандидата в президенты от ГП Рафала Тшасковського. В случае победы польские СМИ пророчили Новаку высокую должность, однако Тшасковський во втором туре проиграл нынешнему главе государства Анджею Дуде.

Причем Новак не просто давал советы, но и мог финансировать кандидата в президенты. Теперь же расплачивается за то, что потратил, в том числе, коррупционные средства на проигравшего кандидата.

Компания Onur Group Ukraine подтвердила проведение обысков (Facebook Onur Group Ukraine)

В ближайшее время OBOZREVATEL опубликует детальную информацию о компании, которая платила взятки за тендеры бывшему главе "Укравтодора". Также мы обращаемся ко всем участникам рынка, которые имеют информацию о работе группы компаний или стали жертвой нечестной конкуренции. Пишите нам на почту obozrevatelfeedback@gmail.com.

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