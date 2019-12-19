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19 декабря • обновлено в 16:10
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Украина остановила бюджетные выплаты: в Минфине назвали причину

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Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что после решения Кабмина приостановить выплаты, проблемы будут у тех, кто, по ее мнению, до последнего тянул с подачей документов на выделение денег.

Об этом она написала в Facebook, комментируя решение правительства приостановить выплаты по так называемым незащищенным статьям расходов – на развитие, ремонт и строительство.

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"До конца года осталось 8 дней. Теоретически, на сегодня большинство важных расходов должно было уже давно быть подано в ГКСУ и на них открыто ассигнования, что на самом деле большинство ответственных распорядителей и сделало. Но, как известно, ежегодно именно вторая половина декабря – это время попыток множества перебросок средств из программы на программу, запросов срочных авансов, подачи хоть каких-то документов в казну и остальных "осваиваний" средств и проведения кассы, на которые почему-то не хватило 11 с половиной месяцев года", – написала Маркарова.

Для государства это критично, потому, что бюджет был недовыполнен за 11 месяцев по ряду доходов в силу объективных причин. Маркарова напомнила, что:

  • все защищенные расходы финансируются в обычном режиме;

  • все незащищенные расходы 11 месяцев тоже было полностью открыты к финансированию, но даже по ним на десятки миллиардов так и не прошла касса, потому что не было подано ни одного документа или даже не проведены тендеры;

  • все важные переброски средств – финансирование "Охматдета", дополнительные зарплаты шахтеров, все расходы на безопасность и оборону – будут профинансированы.

"В следующем году будем будем очень большое внимание уделять планированию и ограничением перебросок средств, которые являются очевидным свидетельством проблем с планированием", – написала Маркарова.

Также ситуацию в видеообращении прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук. Он сказал, что всякий раз, когда государство заканчивает финансовый год, госаппарат пытается перераспределить сэкономленные деньги.

"Кто-то хочет деньги неэффективно использовать на канцелярские товары, купить бумаги на весь год, или просто украсть. Так происходить потому, что государство неэффективно управляется, плохо планирует, а потом в ручном режиме исправляет ошибки. Ничего чрезвычайного не происходит. Все люди будут защищены и в этом, и следующем году", – сказал Гончарук.

Расходы из бюджета

Расходы из бюджета

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

  • В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

  • В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

  • "Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

  • 17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство.

  • Временная остановка платежей из бюджета, решение о которой приняли в Кабмине, грозит ударом по предпринимателям, которые оказали государству какие-то услуги и ждут за это оплату. Такое мнение высказал волонтер и советник бывшего президента Украины Юрий Бирюков.

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Читайте все новости по теме "Госбюджет-2019" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Госбюджет-2019 Госбюджет-2020 Соцвыплаты в Украине Социальные выплаты
Персоны
Алексей Гончарук Оксана Маркарова
Место
Украина
Тег
бюджет
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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
це дійсно кінець епохи бідності...... застрічайцте жебрацтво. ЗЕлебобіки - очикую від вас радісне тяфкання.
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