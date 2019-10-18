"Потратили деньги и исчезли": министр рассказал, как идут реформы в ВСУ

Минобороны Украины передаст правоохранителям материалы о хищениях при строительстве общежитий для ВСУ. А еще будет судиться за продолжение реформы питания.

Об этом в пятницу, 18 октября, в Верховной Раде заявил министр обороны Андрей Загороднюк, отвечая на вопросы о расходах на украинскую армию.

У него спросили, правда ли, что уже приостановлено строительство 184 общежитий.

"Строительство мы не останавливали. Мы приостановили на очень короткий срок финансирование следующих шагов, потому, что мы подняли проекты, и по многим из них строительство не продолжалось. Они были заморожены, подрядчики ушли, и вообще было непонятно, как оно финансировалось. Мы сделали аудит. Мы точно определили перечень, который продолжается, и есть перечень общежитий, которые находятся в подвешенном состоянии. На это нужна где-то еще неделя. И есть список, который мы передадим в правоохранительные органы. Там подрядчики потратили деньги и ушли с объектов. Мы будем разрывать такие договора и передавать другим подрядчикам", – сказал Загороднюк.

На вопрос, будет ли продолжаться реформа системы питания украинских военных, министр ответил, что он ее поддерживает. Но есть проблема – она заблокирована решением суда.

"Поэтому мы подаем апелляции и ищем юридически правильный выход, чтобы не остановить ее. Военные ее поддерживают", – заявил Загороднюк.

А вот о повышении зарплат для военнослужащих пока ясности нет.

"Этот вопрос сейчас обсуждается. Я не хотел бы отвечать на этот вопрос, потому, что он сложный. Сейчас мы решаем, как это сделать, чтобы мы не распыляли бюджет. Наше главное задание – развитие. Немного позже мы сможем сказать, каким образом это будет повышаться", – подытожил Загороднюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году построили 39 казарм улучшенного типа для размещения контрактников Вооруженных сил, вместо запланированных 184.

Окружной административный суд Киева признал недействительным приказ Министерства обороны, который предусматривал проведения реформы питания в Вооруженных силах Украины.

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