Неожиданный разворот курса: владельцы биткоина потеряли $8 млрд

Курс биткоина в понедельник, 9 сентября, упал до $10 246, а общая капитализация снизилась до $186 млрд.

Согласно данным портала CoinMarketCap, за сутки криптовалюта подешевела на 2,5%, а с пятницы общая стоимость "монеты" упала на $8 млрд.

Падение стоимости биткоина началось на выходных. Если 6 сентября он стоил более $10 860, то в субботу "съехал" до $10 400. А с началом новой недели упал еще сильнее.

Как падал курс биткоина на выходных CoinMarketCap

Вместе с владельцами биткоина несут убытки и владельцы других цифровых валют. Правда, за сутки их курс просел не так заметно – в среднем на 0,5-1%

Эксперты по криптовалюте это связывают с заявлением главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о требованиях к криптовалюте от Facebook.

"Виртуальная валюта Libra, которую создает соцсеть, по его словам, должна соответствовать самым жестким стандартам. После этих заявлений курс криптовалют снизился", – объясняют в ForexClub.

По их прогнозу, цифровые деньги будут дешеветь и дальше. Биткоин может упасть до $10 100, Ethereum – до $175, XRP – до $0,25, а Litecoin – до $65.

Биткоин за выходные подешевел bloomchain.ru

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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