Главная Новости
29 января • обновлено в 09:48
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В "Укрзалізниці" решили уволить Кравцова: в Кабмин пришли документы - СМИ

349
Читать материал на украинском

Наблюдательный совет "Укрзалізниці" принял решение об увольнении главы правления компании Евгения Кравцова.

Об этом со ссылкой на источник в Кабинете министров сообщила "Экономическая правда". "По его словам, в Кабмин зашли документы на увольнение Кравцова", – уточнило издание.

Новости
Элитный отдых за счет компании: стало известно об открытии дела на Кравцова

Вместо Кравцова и.о. главы правления "Укрзалізниці" могут назначить члена наблюдательного совета Желько Марчека.

Увольнение Кравцова

Увольнение Кравцова

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Скандал вокруг "Укрзалізниці"" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Скандал вокруг "Укрзалізниці"
Персона
Евгений Кравцов
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги