В "Укрзалізниці" решили уволить Кравцова: в Кабмин пришли документы - СМИ

Наблюдательный совет "Укрзалізниці" принял решение об увольнении главы правления компании Евгения Кравцова.

Об этом со ссылкой на источник в Кабинете министров сообщила "Экономическая правда". "По его словам, в Кабмин зашли документы на увольнение Кравцова", – уточнило издание.

Вместо Кравцова и.о. главы правления "Укрзалізниці" могут назначить члена наблюдательного совета Желько Марчека.

Увольнение Кравцова

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов попросил наблюдательный совет компании рассмотреть вопрос его увольнения.

В 2020 году "Укрзалізниця" ради экономии средств сократит 50% административного персонала, который не связан с перевозками. Сотрудникам, которые останутся, пообещали увеличить зарплаты.

Кабинет министров принял решение о возвращении "Укрзалізниці" в сферу управления Министерства инфраструктуры. В УЗ анонсировали масштабную реформу.

Об увольнении Кравцова в ноябре 2019 года высказался премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, в компании "абсолютно дикая" коррупция.

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