В Украине в 2020-м взлетят цены на сигареты: сколько будет стоить пачка

Цены на сигареты в Украине в 2020 году вырастут почти на 20% –в среднем пачка будет стоить около 45 гривен.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Это повышение акцизной ставки связано с тем, что необходимо выравнять её с европейскими нормами - 90 евро за 1000 сигарет. Еще в 2017 году Законом Украины №2245-VIII был установлен 8-летний график повышения ставок акцизного налога на табачные изделия (на 2018 год – на 30%, и следующие 7 лет – на 20% ежегодно).

Постепенное повышение приведет к тому, что в 2025 году акциз на сигареты вырастет до нужной отметки, и средняя цена за пачку сигарет составит около 90 гривен. Так что курящим украинцам стоит быть готовыми к тому, что их привычка встанет в копеечку.

Но больше тратить придется уже с января - плановое повышение акциза ведет к тому, что уже в январе ставка вырастет до 1139 гривен за килограмм сигарет, тогда как сейчас она составляет 949 гривен.

сообщал OBOZREVATEL:

По данным ВОЗ, никотин убивает половину своих потребителей – это более 8 миллионов человек в год, причем 1,2 миллиона из них являются пассивными курильщиками.

В настоящее время более 38 миллионов человек курят электронные сигареты. В 2011 году было около 6 миллионов потребителей, в 2021 году эта цифра может вырасти до 55 миллионов. Вейпинг легче продавать, чем обычные сигареты, потому что он якобы считается менее вредным.

В США планируют запретить продажу электронных сигарет лицам, которые не достигли 21 года. На этом настаивает президент Дональд Трамп.

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