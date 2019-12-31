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31 декабря • обновлено в 08:09
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В Украине в 2020-м взлетят цены на сигареты: сколько будет стоить пачка

1.8т
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Цены на сигареты в Украине в 2020 году вырастут почти на 20% –в среднем пачка будет стоить около 45 гривен.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Это повышение акцизной ставки связано с тем, что необходимо выравнять её с европейскими нормами - 90 евро за 1000 сигарет. Еще в 2017 году Законом Украины №2245-VIII был установлен 8-летний график повышения ставок акцизного налога на табачные изделия (на 2018 год – на 30%, и следующие 7 лет – на 20% ежегодно).

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Постепенное повышение приведет к тому, что в 2025 году акциз на сигареты вырастет до нужной отметки, и средняя цена за пачку сигарет составит около 90 гривен. Так что курящим украинцам стоит быть готовыми к тому, что их привычка встанет в копеечку.

Но больше тратить придется уже с января - плановое повышение акциза ведет к тому, что уже в январе ставка вырастет до 1139 гривен за килограмм сигарет, тогда как сейчас она составляет 949 гривен.

сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Теги
цены сигареты
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