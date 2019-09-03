В Украине подорожают услуги почты: когда и насколько

В Украине с 1 января 2020 года поднимутся тарифы на отправку писем, бандеролей и посылок.

Решение об этом сегодня, 3 сентября, принято на заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации. Там утвердили граничные размеры возможного подорожания, передает LIGA.Tech.

С 2020 года предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи будут повышены следующим образом:

1. пересылка письменной корреспонденции:

неприоритетный простое письмо, почтовая карточка массой до 50 г – на 1,00 грн (12,5%);

приоритетное простое письмо, почтовая карточка массой до 50 г – на 1,00 грн (10,0%);

бандероль простая неприоритетные массой до 250 г – на 1,50 грн (12,5%);

бандероль простая приоритетная массой до 250 г – на 1,50 грн (10,0%);

бандероль простая неприоритетная массой до 1000 г (пересылки отечественной продукции книгоиздательства) – на 2,70 грн (12,5%);

за каждое заказное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу – на 1,00 грн (12,5%);

2. пересылки посылок без объявленной ценности:

посылка в пределах Украины – на 4,00 грн (22,7%);

посылка в пределах области – на 3,00 грн (29,4%).

Сообщается, что о повышении тарифов попросила Укрпочта.

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы должны ежемесячно вносить абонплату за воду (горячую и холодную отдельно), отопление и вывоз мусора. Эти деньги, согласно закону, должны обеспечивать обслуживание сети, компенсировать установку счетчиков и т.д. Ежемесячно общий размер взносов может составить 100 грн.

В Украине после проверки всех, кто незаконно получал субсидию, обяжут вернуть ее в государственный бюджет.

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