В Украине подорожают услуги почты: когда и насколько

В Украине с 1 января 2020 года поднимутся тарифы на отправку писем, бандеролей и посылок.
Решение об этом сегодня, 3 сентября, принято на заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации. Там утвердили граничные размеры возможного подорожания, передает LIGA.Tech.
С 2020 года предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи будут повышены следующим образом:
1. пересылка письменной корреспонденции:
неприоритетный простое письмо, почтовая карточка массой до 50 г – на 1,00 грн (12,5%);
приоритетное простое письмо, почтовая карточка массой до 50 г – на 1,00 грн (10,0%);
бандероль простая неприоритетные массой до 250 г – на 1,50 грн (12,5%);
бандероль простая приоритетная массой до 250 г – на 1,50 грн (10,0%);
бандероль простая неприоритетная массой до 1000 г (пересылки отечественной продукции книгоиздательства) – на 2,70 грн (12,5%);
за каждое заказное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу – на 1,00 грн (12,5%);
2. пересылки посылок без объявленной ценности:
посылка в пределах Украины – на 4,00 грн (22,7%);
посылка в пределах области – на 3,00 грн (29,4%).
Сообщается, что о повышении тарифов попросила Укрпочта.
ТСН
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы должны ежемесячно вносить абонплату за воду (горячую и холодную отдельно), отопление и вывоз мусора. Эти деньги, согласно закону, должны обеспечивать обслуживание сети, компенсировать установку счетчиков и т.д. Ежемесячно общий размер взносов может составить 100 грн.
В Украине после проверки всех, кто незаконно получал субсидию, обяжут вернуть ее в государственный бюджет.
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