В Украине составили рейтинг корпоративной устойчивости: кто возглавил

В Украине определили победителей первого профессионального рейтинга корпоративной устойчивости украинского бизнеса на основе ведущих международных практик Sustainable Ukraine.

В рейтинге представлены компании ГП "НАЭК" Энергоатом", "ЧАО "Укргидроэнерго", ООО "Кернел", Группы Метинвест и другие. Все компании входят в 250 крупнейших налогоплательщиков Украины. В рейтинге были оценены и сравнены качество корпоративного управления компаний, их способность оказывать положительное влияние на общество, управлять нефинансовыми рисками и возможностями, а также обеспечивать свой устойчивое развитие.

Самый высокий уровень корпоративной устойчивости "ААА" присвоено ГП "НАЭК" Энергоатом". Очень высокий уровень корпоративной устойчивости "АА" получили компании ЧАО "Укргидроэнерго", ООО "Кернел" и ИП "Кока Кола Бевериджиз Украина Лимитед". Высокий уровень корпоративной устойчивости "А" – у ЗАО "Карлсберг Украина", Группы Метинвест, НЭК "Укрэнерго" и ООО "ДТЭК".

Также определились лидеры в финансово экономической, экологической и социальной сферах, а также лидеры в сфере корпоративного управления.

Так, группа Метинвест стала лидером в области безопасности и охране труда, "Укрзализныця" – в сфере биоразнообразия и корпоративного управления, "Егергоатом" – во взаимодействии со стейкхолдерами, по финансовым показателям, а также лидером в экологической сфере. Компания "Кернел" возглавила рейтинг по управлению и развитию персонала и ресурсоэффективности. В рейтинге этики и добродетели победу одержала компания "Киевстар", а в рейтинге практики отчетности и цепи поставки – компания "Кока Кола Бевериджиз Украина Лимитед". В противодействия коррупции и по признакам трудовых относили победил "Карлсберг Украина".

По словам инициатора проекта, директора компании Premier Business Consulting & Communications, Анжелы Куринько, Украина – в шаге от создания системы механизмов практического стимулирования устойчивого развития и социально ответственного ведения бизнеса.

"В Украине наконец создана система координат для оценки роли и места бизнеса в обществе, умение управлять своим нефинансовым влиянием, имеющимися рисками и возможностями в более широком перечне сфер корпоративного управления. При этом очень важно, что украинские компании получили высокие результаты по ведущими международными методиками" , – сказала она.

Куринько добавила, что рейтинг Sustainable Ukraine отвечает требованиям качественного корпоративного управления наиболее развитых стран мира.

"С уверенностью можно говорить, что компании с высокой оценкой соответствуют глобальным критериям, принципам устойчивого ведения бизнеса, а их вектор развития согласуется с современными ожиданиями инвестиционного сообщества. Приветствую победителей!", – добавила она.

Напомним, что миссия рейтинге Sustainable Ukraine – создать предпосылки для устойчивого развития Украины, рост конкурентоспособности и привлекательности социально ответственной деловой поведения, и, в свою очередь, построения общества качественно нового образца. Этот проект призван представить международному инвестиционному сообществу целостную картину корпоративного сектора Украины в аспекте устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

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