В Украине снизят цены на бензин: у Зеленского сделали заявление

Цены на топливо на заправочных станциях в Украине в ближайшие дни будут снижаться.

Об этом в субботу, 4 апреля, по итогам переговоров правительства и президента Владимира Зеленского с владельцами и руководителями АЗС сообщила пресс-служба ОП.

Встреча прошла на традиционном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса под председательством Зеленского.

"По просьбе президента правительство также провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены начнут снижаться", – говорится в сообщении.

В Украине цена на бензин снизится Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, цены на бензин и дизтопливо в Украине могут снизиться на 3 грн/л. Этому способствует стабилизация курса валют на межбанковском рынке и перспектива получения помощи от МВФ, считает директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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