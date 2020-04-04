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4 апреля • обновлено в 21:50
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/ Рынки и компании

В Украине снизят цены на бензин: у Зеленского сделали заявление

1.9т
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Цены на топливо на заправочных станциях в Украине в ближайшие дни будут снижаться.

Об этом в субботу, 4 апреля, по итогам переговоров правительства и президента Владимира Зеленского с владельцами и руководителями АЗС сообщила пресс-служба ОП.

Встреча прошла на традиционном селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса под председательством Зеленского.

"По просьбе президента правительство также провело переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, и уже в ближайшие дни цены начнут снижаться", – говорится в сообщении.

В Украине цена на бензин снизится

В Украине цена на бензин снизится

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, цены на бензин и дизтопливо в Украине могут снизиться на 3 грн/л. Этому способствует стабилизация курса валют на межбанковском рынке и перспектива получения помощи от МВФ, считает директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Бензин в Украине
Место
Украина
Теги
цены Офис президента бензин
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