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7 февраля • обновлено в 07:48
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Воды почти не осталось: "власти" Крыма заявили о близкой катастрофе

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"Власти" аннексированного Россией Крыма заявили, что Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней.

Об этом сказал так называемый глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль, передает "Крым.Информ". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Вода в Крыму

Вода в Крыму

"На сегодняшний день сложилась очень напряженная ситуация с наполнением водохранилищ. Мы отстаем порядка 25-28 млн кубометров воды от запасов, которые у нас были в 2019 году. На сегодня у нас порядка 28 млн кубометров минус 5 млн – это мертвый остаток в водохранилищах, который взять невозможно. Ежесуточное потребление Симферополя – от 140 до 150 тысяч кубометров. Если говорить о том, что мы не ожидаем осадков до паводкового периода, который по многолетним наблюдениям у нас ожидается в мае-июне, а прошлом году только июль, то у нас запасов где-то 90-100 дней при таком расходе", – сказал Вайль.

Сколько воды в водохранилищах Крыма:

  • Аянское – 700 тыс куб. м. из 3 млн куб. м.;

  • Симферопольское – 11,7 млн куб. м. из 35 млн куб. м.;

  • Партизанское – 11,4 млн куб. м.

"Слуги" хотят дать Крыму воду. Но боятся реакции

Во фракции "Слуги народа" опасаются международной реакции в случае восстановления водоснабжения в Крым. Как заявила народный депутат Ирина Верещук, разговоры о восстановлении водоснабжения в Раде ведутся. Но там приходят к выводу, пока нельзя возобновлять поставки, поскольку субъектом переговоров будет Россия, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.

"Они не признают себя оккупантами и поэтому нам надо найти юридические предохранители, которые позволят нам на международной арене пояснить свою позицию и в обществе также", – заявила Верещук.

При этом она подтвердила, что на границу с Крымом планируется осуществить визит членов комитета Верховной Рады по правам человека и представителей правительства.

Там они проверят состояние крымского канала и состояние административной границы линии разграничения.

"Вы знаете, там есть проблема. Поэтому все эти и другие объекты будут посещены", – заявила Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от "Слуги народа", глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым.

Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала у России вернуть аннексированный Крым Украине. Требование было выдвинуто рядом стран-членов организации в резолюции по мониторингу выполнения своих обязательств, которую приняли депутаты ПАСЕ.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Ирина Верещук
Место
Украина
Теги
Крым без воды Крым Крымский канал
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Комментарии
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Дык за что боролись,на то и напоролись,некий клоун фигляр,типа сортир с буквами Пе и Жо обещал поезда с водой по мосту ...сбрехал как обычно.хехе
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Джонсон Саймон Ф.,Россия планомерно реконструирует и создаёт заново инфраструктуру полуострова несмотря на все ваши прогнозы и мнение "фахивцив". Разрулит и эту проблему.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
крым информ это как крым реалии.
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zhukov vanya
zhukov vanya
Опять тетодички задержали,Пригожинские присмирели без методичке. Вот жизнь не то ляпнешь и турма.
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