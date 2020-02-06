Воды почти не осталось: "власти" Крыма заявили о близкой катастрофе

"Власти" аннексированного Россией Крыма заявили, что Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней.

Об этом сказал так называемый глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль, передает "Крым.Информ". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вода в Крыму

"На сегодняшний день сложилась очень напряженная ситуация с наполнением водохранилищ. Мы отстаем порядка 25-28 млн кубометров воды от запасов, которые у нас были в 2019 году. На сегодня у нас порядка 28 млн кубометров минус 5 млн – это мертвый остаток в водохранилищах, который взять невозможно. Ежесуточное потребление Симферополя – от 140 до 150 тысяч кубометров. Если говорить о том, что мы не ожидаем осадков до паводкового периода, который по многолетним наблюдениям у нас ожидается в мае-июне, а прошлом году только июль, то у нас запасов где-то 90-100 дней при таком расходе", – сказал Вайль.

Сколько воды в водохранилищах Крыма:

Аянское – 700 тыс куб. м. из 3 млн куб. м.;

Симферопольское – 11,7 млн куб. м. из 35 млн куб. м.;

Партизанское – 11,4 млн куб. м.

"Слуги" хотят дать Крыму воду. Но боятся реакции

Во фракции "Слуги народа" опасаются международной реакции в случае восстановления водоснабжения в Крым. Как заявила народный депутат Ирина Верещук, разговоры о восстановлении водоснабжения в Раде ведутся. Но там приходят к выводу, пока нельзя возобновлять поставки, поскольку субъектом переговоров будет Россия, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.

"Они не признают себя оккупантами и поэтому нам надо найти юридические предохранители, которые позволят нам на международной арене пояснить свою позицию и в обществе также", – заявила Верещук.

При этом она подтвердила, что на границу с Крымом планируется осуществить визит членов комитета Верховной Рады по правам человека и представителей правительства.

Там они проверят состояние крымского канала и состояние административной границы линии разграничения.

"Вы знаете, там есть проблема. Поэтому все эти и другие объекты будут посещены", – заявила Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от "Слуги народа", глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым.

Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала у России вернуть аннексированный Крым Украине. Требование было выдвинуто рядом стран-членов организации в резолюции по мониторингу выполнения своих обязательств, которую приняли депутаты ПАСЕ.

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