В России резко обвалился рубль: как взлетел курс доллара за неделю

В России в очередной раз обвалился рубль. Торги на Мосбирже в пятницу, 20 марта, завершились на отметке 79,93 руб./$. А за неделю стоимость доллара взлетела на 7,34 рубля. Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$.
Стоимость евро составила 85,40 руб./евро. Это один из худших показателей с 2016 года, свидетельствует сайт Московской биржи. Это происходит на фоне катастрофического для России обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.
Курс доллара в России
Московская биржа
Курс валют в России
Московская биржа
Как падал рубль
Прошедшая неделя оказалась одной из худших для российской валюты за последние годы. По данным Московской биржи, торги в пятницу, 14 марта, были закрыты на уровне 72,59 руб./$, а в момент открытия в понедельник, 16 марта, курс составил уже 74 руб./$. Всю неделю рубль терял стоимость.
16 марта – 74,65 руб./$;
17 марта – 75,44 руб./$;
18 марта – 80,87 руб./$;
19 марта – 79,12 руб./$;
20 марта – 79,93 руб./$.
То есть, за неделю стоимость доллара по отношению к рублю выросла с 72,59 руб./$ до 79,93 руб./$ – на 7,34 рубля.
График роста курса доллара в России
Московская биржа
Российский рубль
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
19 марта курс рубля обвалился ниже 81 руб./$. При этом стоимость евро превысила 89 рублей.
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