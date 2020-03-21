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21 марта • обновлено в 11:11
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/ Рынки и компании

В России резко обвалился рубль: как взлетел курс доллара за неделю

6.9т
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В России в очередной раз обвалился рубль. Торги на Мосбирже в пятницу, 20 марта, завершились на отметке 79,93 руб./$. А за неделю стоимость доллара взлетела на 7,34 рубля. Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$.

Стоимость евро составила 85,40 руб./евро. Это один из худших показателей с 2016 года, свидетельствует сайт Московской биржи. Это происходит на фоне катастрофического для России обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.

Курс доллара в России

Курс доллара в России

Московская биржа

Курс валют в России

Курс валют в России

Московская биржа

Как падал рубль

Прошедшая неделя оказалась одной из худших для российской валюты за последние годы. По данным Московской биржи, торги в пятницу, 14 марта, были закрыты на уровне 72,59 руб./$, а в момент открытия в понедельник, 16 марта, курс составил уже 74 руб./$. Всю неделю рубль терял стоимость.

  • 16 марта – 74,65 руб./$;

  • 17 марта – 75,44 руб./$;

  • 18 марта – 80,87 руб./$;

  • 19 марта – 79,12 руб./$;

  • 20 марта – 79,93 руб./$.

То есть, за неделю стоимость доллара по отношению к рублю выросла с 72,59 руб./$ до 79,93 руб./$ – на 7,34 рубля.

График роста курса доллара в России

График роста курса доллара в России

Московская биржа

Российский рубль

Российский рубль

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
евро доллар рубль курс валют
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Комментарии
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руденко владимир
руденко владимир
Ну рубль то понятно на нефть завязан... А вот почему гривна синхронно с рублём вниз рушится?
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4
1
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
руденко владимир, начался общий экономический кризис. Это же очевидно!
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Мало упал рос.рубль. Нужно обвалить до 100 р.р. за 1$ США.
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2 из 3 ответов | показать все
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Кунецкая Раїса, не нравится тебе отсасывать за 80 рублей, хочешь за сотку.
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0
0
Karpenko Aleksey
Karpenko Aleksey
Ку Алексей, С каких это пор? Если Вам что то кажется сходите в церковь.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот нерабам зачем эта информация? Переключить внимание с катастрофического падения гривны и экономики?
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2
Ку Алексей
Ку Алексей
Пигин Макс, тшшшшшш. не спугни нерабов.
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Экономика Рынки и компании

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