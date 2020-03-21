В России резко обвалился рубль: как взлетел курс доллара за неделю

В России в очередной раз обвалился рубль. Торги на Мосбирже в пятницу, 20 марта, завершились на отметке 79,93 руб./$. А за неделю стоимость доллара взлетела на 7,34 рубля. Для сравнения – в конце декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$.

Стоимость евро составила 85,40 руб./евро. Это один из худших показателей с 2016 года, свидетельствует сайт Московской биржи. Это происходит на фоне катастрофического для России обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.

Курс доллара в России Московская биржа

Курс валют в России Московская биржа

Как падал рубль

Прошедшая неделя оказалась одной из худших для российской валюты за последние годы. По данным Московской биржи, торги в пятницу, 14 марта, были закрыты на уровне 72,59 руб./$, а в момент открытия в понедельник, 16 марта, курс составил уже 74 руб./$. Всю неделю рубль терял стоимость.

16 марта – 74,65 руб./$;

17 марта – 75,44 руб./$;

18 марта – 80,87 руб./$;

19 марта – 79,12 руб./$;

20 марта – 79,93 руб./$.

То есть, за неделю стоимость доллара по отношению к рублю выросла с 72,59 руб./$ до 79,93 руб./$ – на 7,34 рубля.

График роста курса доллара в России Московская биржа

Российский рубль

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