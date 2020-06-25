Нардепы предложили 'отказаться от импорта' в пользу украинского: появился законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3739, который предусматривает частичный отказ от импортной продукции и стимулирование производства в Украине.

Карточка документа появилась на сайте парламента. Его авторы – члены фракции "Слуга народа" Дмитрий Наталуха, Дмитрий Кисилевский и Роксолана Пидласа. Всего его подписали 37 депутатов из разных фракций и групп.

Как объяснил в Facebook Кисилевский, законопроект выделяет 4 основные подотрасли машиностроения. Во время закупок "украинская доля" в их продукции должна быть на уровне 25-40%.

После вступления закона в силу, авторы прогнозируют в течении следующих 3-5 лет рост ВВП на 3,9% и создание более 62 тыс. новых рабочих мест.

Что предполагает законопроект

Распространяется на 4 подотрасли машиностроения: ж/д транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная техника и спецтехника, энергетическое машиностроение; Предполагает требование локализации на уровне 25-40%; Это временная мера на 10 лет; Локализация является квалификационным критерием для участия в закупке. (Способен обеспечить локализацию – участвуй в тендере и конкурируй); Методику определения степени локализации утверждает Кабинет министров; Наличие конкуренции местных производителей либо локализаторов по тем товарным позициям, которые предлагаются в локализации.

Как будет работать

В проекте закона предлагается создать рынок тем инвесторам, которые вкладывают в производство в Украине.

“Хочешь получить контракт, оплаченный деньгами украинских граждан, – размести или локализуй производство в Украине. Создай работу для украинских граждан и заплати налоги в бюджет украинского города”, – написал Кисилевский.

Он привел несколько примеров, как в соответствии с этими требованиями должны будут проводиться закупки.

"Если "Укрзалізниця" хочет купить локомотив GE, Alstom, Siemens или любой другой – пожалуйста. Но при условии, что они осуществят 30% локализацию производства. Мэрия города хочет приобрести мусоровоз Mercedes – нет проблем. Его можно купить у любой компании, которая на шасси Mercedes произведет кузов, гидравлику и пр. в Украине. Троллейбус – аналогично. Есть украинские производители троллейбусов, есть предприятия как Южмаш, которые могут делать локализацию импортных троллейбусов", – объяснил нардеп.

По его словам, по этому пути идут другие страны. К примеру, в Америке это – Buy American Act, в ЕС – директива 2014/25/ЄС, позволяющая заказчику отклонить тендерное предложение по ряду отраслей, если доля европейской составляющей менее 50%.

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