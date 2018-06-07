В "Нафтогазе" ответили на провокационный вопрос "Газпрома"

"Нафтогаз" предложил председателю правления и заместителю председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексею Миллеру решить вопрос относительно тарифа на транзит газа после 2019 года на переговорах, инициированных ЕС.

"Предлагаем господину Миллеру обсудить этот вопрос на переговорах, инициированных Еврокомиссией", - отметили в пресс-службе "Нафтогаза".

Напоминаем, что ранее зампредправления концерна Александр Медведев заявил о том, что "Газпром" хотел бы понять, с кем из украинских органов власти нужно вести переговоры о тарифе на транзит газа после 2019 года.

"Объемы транзита газа через Украину будут определяться совершенно из других соображений. Как говорил наш президент, должны быть экономические условия. Это не только уровень тарифа, но и гарантии соблюдения этого тарифа", - сказал Медведев, отметив при этом, что пока непонятно, с кем вести переговоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

НАК "Нафтогаз Украины" высмеял российского газового монополиста "Газпром", который потребовал полностью отменить решение Стокгольмского арбитража касательно транзита газа через украинскую территорию.